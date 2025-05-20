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    首頁　>　社會

    三峽車禍竟有粉專截舊聞稱新北咎責導護 交通局：勿惡意連結

    有民眾在「通勤者之歌」臉書粉專發文節錄鐘鳴時受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生，引來其他網友同聲指責，不過，也有網友批評，「拿過去新聞來今天發？用人命來潑屎？真的過份囉！」（圖截取臉書粉專「通勤者之歌」）

    有民眾在「通勤者之歌」臉書粉專發文節錄鐘鳴時受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生，引來其他網友同聲指責，不過，也有網友批評，「拿過去新聞來今天發？用人命來潑屎？真的過份囉！」（圖截取臉書粉專「通勤者之歌」）

    2025/05/20 09:28

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓男子不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇，在網路也引發大量討論。不料有臉書粉專卻稱新北交通局長鍾鳴時將車禍原因歸咎於導護，交通局駁斥，局長未針對三峽事故受訪或發言，該文章是4月7日局長接受媒體訪問，請勿惡意連結。

    有民眾在「通勤者之歌」臉書粉專發文節錄鐘鳴時受訪報導，稱鍾認為發生交通事故，是因為導護媽媽跟老師沒有保護學生，引來其他網友同聲指責，不過，也有網友批評，「拿過去新聞來今天發？用人命來潑屎？真的過份囉！」

    針對網路流傳，交通局嚴正澄清，局長並未針對三峽本次事故受訪或發言，請勿惡意連結。且該文章是4月7日時局長接受媒體訪問，是回應民間團體的呼籲，當時發言原意為「不能將交通事故簡單歸責，應審慎找出問題，強化行的安全。」

    新北市三峽區北大國小旁昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。（資料照）

    新北市三峽區北大國小旁昨天下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇。（資料照）

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