三峽大車禍 檢警現勘肇事車、相驗 還原車禍肇因

新北市警察局長廖訓誠（左二）今天一早到19日發生重大車禍的北大國小車禍現場周遭，加強護童。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/20 09:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警持續偵辦0519重大車禍，新北警方將於今天上午9時40分，進行車體勘驗，還原肇事車及遭撞三輛機車的撞擊情形，釐清肇事車是否因人員操作、機械故障（包含油門卡住）或急病等因素釀禍，由於肇事駕駛余文正車禍重傷、昏迷，即使他好轉，是否能還原車禍現況，未可知。檢警透過車輛勘驗、採集生物跡證及釐清撞擊，拼湊、還原事發原因。

此外，警方備妥相關資料，報請相驗，預計於十時在恩主公醫院，相驗兩名車禍身亡女國中生遺體，釐清死因。

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今天一早，新北市警察局長廖訓誠與交通局長鍾鳴時、教育局長張明文到北大國小車禍現場周遭加強護童；新北市警察局長廖訓誠表示，警方保障學童上下學安全，新北市警局今天一早動員各分局、交大、義交，結合校方導護，針對昨天重大交通事故，警方將會同交通局會勘，確認、強化學童通學巷安全，希望讓家長、學童安心。

廖訓誠表示，護童專案為常態性專案，今天不僅針對19日案發的校園周遭路口，在全市校園，各分局、交大都加派警力，加強維護校園交通安全；呼籲駕駛遵守交通規則，禮讓行人，在學區通行維護，共同保障學童安全。

新北市警察局長廖訓誠（左二）與交通局長鍾鳴時、教育局長張明文等人，今天一早到19日發生重大車禍的北大國小車禍現場周遭，加強護童，展現護童決心。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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