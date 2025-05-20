新北警全面強化「護童」 校園周邊加派警力

新北市警察局亡羊補牢，今起在發生重大車禍的三峽北大國小周遭，加派警力護童，交大及各分局也動員，加強全市各級學校護童勤務，確保學童上下學安全。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/20 08:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局因應19日三峽區北大國小旁通學巷3死13傷重大車禍，今天三峽警分局會同交大，一早在事發的北大國小周遭加強護童，在全市200餘學校加強路護童，防止重演悲劇，更保障學童上、下學安全，各個警分局結合導校方護志工，全面加強護童勤務，在重要路口及校園周邊加派警力執勤。

警方表示，19日下午4時許，三峽區國成街與國光街口發生1起交通事故，造成多人死傷，引發社會關注；由於該交通事故發生在下課尖峰時段，78歲余翁駕駛的轎車失控在通學巷衝撞，釀成3人死亡、13人受傷，自己也命危。

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三峽警方初步依現場跡證調查發現，肇事者於禁駛時段違規行駛通學巷、闖紅燈，至詳細肇事原因，正蒐集相關事證，進行鑑定與釐清；目前新北地檢署已指派主任檢察官偵辦，將儘速查明事故原因，給家屬及社會一個交代，警方也準備相驗資料，今將報請檢方相驗，釐清死因。

三峽分局表示，警察局與交通局將實施現地會勘，再次確認並強化通學路線安全措施，同時持續進行轄內國小、幼兒園上學時段周邊交通安全維護及違規取締，並結合警力、義交與導護志工，共同執行護童勤務，確保學童行的安全。

警方同時呼籲駕駛人應遵守交通規則，優先禮讓行人，於通學區務必依速限慢行。並特別提醒家長與學校注意學童交通安全教育，提高危機意識。另建議高齡者應注意自身狀況，定期檢驗換照，以降低事故發生，打造更安全的通學環境。

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