失聯越南移工揮一刀殺兩人 法官：動作極精準快速！

阮男揮一刀殺兩人，法官：越南失聯移工動作極精準快速！（記者蔡彰盛攝）

2025/05/20 09:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍阮姓失聯移工與2名同事發生糾紛，遭毆打時竟持刀將二人刺成重傷，新竹地院法官發現阮男揮刀刺向余男腹部1刀後，2秒後隨即刺向陳男腹部，「動作極為精準、快速，下手毫不猶豫」，認定有殺人動機，最後依殺人未遂罪判刑。

法官調查，110年4月1日入境工作的阮男，當年11月8日行方不明，經通報為失聯移工。去年8月8日晚間在其雇主位於新竹縣員工宿舍1樓與同事聚會時，因同事余男認為他對雇主不禮貌而有衝突。

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隔天凌晨1時許，二人相約在門口討論此事，又再發生爭執，經同事在一旁阻止，眾人進而發生拉扯，余、陳二人開始徒手毆打阮男。

阮男從褲子後方口袋取出預先藏放的刀握在右手，分別揮刀猝然刺向余、陳腹部各1刀，隨即逃離現場，致余男胸腹部穿刺傷與心臟、肝臟與橫膈膜損傷；陳男腹部穿刺傷、肝臟撕裂傷第一級及腹腔出血、左上肢撕裂傷共3公分、左後背撕裂傷共1.5公分，均經緊急送醫治療始倖免於難。

阮男矢口否認殺人未遂犯行，辯稱沒有故意殺人，對方先打他，他怕被打死，只是自衛，只是想讓二人痛，讓他們不要再打他，如果他想要殺人的話，會繼續留在現場多刺幾刀。

法官認為阮男持刀刺向余腹部方向1刀後，2秒後隨即刺向陳腹部方向，動作極為精準、快速，下手毫不猶豫，對2人戳刺部位亦近相同，顯見係有意識地朝2人腹部戳刺。

法官審酌阮男固基於防衛才殺人，但逾越正當防衛必要程度，造成2人受重傷送醫救治始倖免於難，對2人危害甚深，不宜輕縱；最後依殺人未遂罪判刑4年6月，並於執行後驅逐出境。

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