三峽車禍肇事駕駛是累犯？被控常紅線違停、曾衝人行道撞母嬰

新北市三峽區高齡駕駛余文正昨驚傳在北大國小通學巷高速衝撞，現場一片混亂。（記者吳仁捷攝）

2025/05/20 08:11

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三峽車禍肇事者為模範父親！里長驚：盼水落石出

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁昨天（19日）下午發生重大車禍，駕駛自小客車的78歲余姓駕駛不明原因衝撞多名路人，釀成3死12傷悲劇，在網路也引發大量討論。在當地社團有網友更指控，余姓駕駛在5年前就曾撞倒在人行道上的一對母嬰，也有網友指出該輛車也有其他違規紀錄，相關消息也引發網友痛罵根本是「違規慣犯」。

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這起重大車禍造成2名學生與1名家長不治、12人受傷。其中78歲的肇事駕駛余文正送往亞東醫院救治。

臉書社團「iBeta 愛北大」有網友翻出5年前的一則發文，該文於2020年3月21日發布，內容為一名媽媽控訴當天早上在人行道上推著嬰兒車行走過程中，卻遭一輛小客車衝上人行道撞倒他們。據警方指出當時地上痕跡至少100公尺，一旁的盆栽樹木也被撞爛。

而在事隔5年後，這名原PO於昨晚再度留言指出，「我發現今天下午的重大車禍與5年前的肇事者是同一人」、「翻出5年前的和解書，再截圖比對車牌，果然出現令人頭皮發麻的結果，我想這可能不是單純高齡開車的問題了」。因此該文也再度引發許多網友留言，怒批肇事駕駛根本是危險駕駛累犯。

在該臉書社團也有其他網友轉貼，肇事駕駛所開的小客車，在2022年也曾在紅線違規臨停並遭舉發，引發網友持續砲轟，也有人質疑「如果5年前就暴衝開到人行道，這中間換駕照是怎麼換過的」。

此外，昨天事發後，北大特區龍恩里長黃家賢曾對外宣稱，余姓男子平常都很熱心服務公益，是熱心服務的環保志工、也曾當選模範父親，不太可能酒駕，目前也不知道實際發生意外的情況為何，並指由於過往肇事者有心臟病的病史，猜測疑似是心臟病發導致。

為此也有一些網友發文痛批里長，質疑「撞死人就是錯，里長你出來說那些有用嗎」、「都死人了，里長要不要出來解釋？掛什麼保證」、「家屬要的是知道為何這樣子害死他們的小孩子，你講那些根本沒幫助好嗎」、「模範父親就不會喝酒開車？」、「2020開車到人行道撞人，可以得到模範父親？」、「這時候你替肇事者講話，想想受害家屬好嗎？」、「里長不為守法的受害者說話，而為違規的肇事者美化，真的令人意外及失望」等。

5年前有一名媽媽控訴當天早上在人行道上推著嬰兒車行走過程中，卻遭一輛小客車衝上人行道撞倒他們。在事隔5年後，這名原PO於昨晚再度留言指出，「我發現今天下午的重大車禍與5年前的肇事者是同一人」。（圖擷自臉書）

5年前有一名媽媽控訴當天早上在人行道上推著嬰兒車行走過程中，卻遭一輛小客車衝上人行道撞倒他們。在事隔5年後，這名原PO於昨晚再度留言指出，「我發現今天下午的重大車禍與5年前的肇事者是同一人」。（圖擷自臉書）

在該臉書社團也有其他網友轉貼，肇事駕駛所開的小客車，在2022年也曾在紅線違規臨停並遭舉發，引發網友砲轟根本是「違規慣犯」。（圖擷自臉書）

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