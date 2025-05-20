三峽翁暴衝釀3死12傷 前1路口撞車肇逃畫面曝光！

有網友貼出19日三峽北大國小旁重大車禍前一分鐘前一個路口的監視器影片，肇事車輛在此左轉，卻因不明原因擦撞分隔島。（圖擷取自臉書）

2025/05/20 07:36

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區78歲余姓駕駛昨（19）日下午駕駛轎車行經北大國小旁的國光街及國成街口時，不明原因高速衝撞多名路人及騎士，造成3死12輕重傷。事發後有網友在Threads貼出車禍前1分鐘上一個路口的監視器影片，肇事車輛等待左轉時先擦撞分隔島，往後退又撞上後車，但駕駛沒下車察看，竟涉嫌肇事逃逸加速左轉離去，幾秒鐘後就造成重大傷亡。

從監視器影片中可見，昨日下午4點3分，這輛肇事的豐田轎車在學成路口等待左轉國成街，先往左彎撞到分隔島，後續倒車後卻撞到後車，還硬生生推著候車往後退了一小段，但駕駛沒下車查看，而是直接左轉駛離現場。而在1分鐘後，國光街及國成街口便發生重大車禍。

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此外，有網友推測，當時與老翁一同準備左轉的兩輛機車中，其中一輛疑似就是後來在下一個路口停等紅燈遭追撞，40多歲女性騎士不治。

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有網友貼出19日三峽北大國小旁重大車禍前一分鐘前一個路口的監視器影片，肇事車輛擦撞分隔島後，往後倒退時卻直接撞上後車，但駕駛沒下車察看，涉嫌肇事逃逸加速離去。（圖擷取自臉書）

有網友貼出19日三峽北大國小旁重大車禍前一分鐘前一個路口的監視器影片，肇事車輛前還有兩輛機車也正要左轉，有網友推測，其中一輛疑似隨後也遭追撞，40多歲女性駕駛不治。（圖擷取自臉書）

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