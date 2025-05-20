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    三峽車禍瞬間驚悚畫面曝光！7人瞬間消失路口

    在行人專用時相綠燈之際，肇事車闖紅燈高速衝入路口，衝撞多位學生。（翻攝 threads「taiwan_memes66」，影片來源「記者爆料網」）

    在行人專用時相綠燈之際，肇事車闖紅燈高速衝入路口，衝撞多位學生。（翻攝 threads「taiwan_memes66」，影片來源「記者爆料網」）

    2025/05/20 01:11

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁昨（19）日下午發生重大車禍，造成3死13輕重傷悲劇。肇事老翁余文正昏迷，案發不久，肇事車輛撞飛無辜民眾的影片也曝光；在行人專用（保護）時相綠燈之際，肇事車闖紅燈高速衝入路口，當時3位女學生首當其衝，瞬間遭撞飛；連同路口底的牽鐵馬的2名男學生，還有第一台遭撞的母女雙載機車，連同5名學生共7人遭肇事車瞬間撞飛，嚇壞現場同學，場面驚悚駭人。

    事發路口影像曝光後，讓外界大吃一驚，當時10餘名學生在路口周邊，正巧6名男女學生分別走上行人專用時相的X路徑，但眾人如常過馬路，不一會肇事轎車高速衝入，瞬間撞飛首當其衝的3名女學生，隨即後方撞飛機車襲來，肇事轎車同時衝過路口，撞上2名牽著鐵馬的男同學。

    撞擊畫面中，可看出撞擊瞬間，不但人車遭撞飛，書包中的課本、考卷，便當袋，鞋子也遭撞飛，人、車、考卷、書本瞬間齊飛；唯一一名逃過一劫的劉姓女學生，驚呼當時她快要走到路口中間，突然一輛車衝來，撞飛她前面3名女同學、一旁的2名男同學，她命大毫髮無傷，她事後回想，只要再往前一步，可能也身受重傷。

    警方勘驗肇事車輛撞擊路口過馬路的5名學生時，撞擊瞬間車頭凹陷、下沉，可見撞擊力道之猛，不僅撞飛學生，也釀成嚴重傷亡。

    警方透露，案發時為行人專用時向，不論路口行人專用時相，或路口四條行人穿越線皆可通行，但原本保護行人安全的穿越號誌系統，將路口所有車道號誌轉為紅燈的美意，碰上高速失控的奪命飛車，也淪為參考用，無法挽救悲劇。

    據了解，行人專用保護時相為在交叉路口設置的行人穿越號誌系統；啟動時，所有車道號誌會變換為紅燈，暫停車流，讓行人在時段內，從路口X斜角穿越路口，避免人車爭道。

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