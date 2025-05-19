三峽車禍3死現場洗街「灑淨」 哀悼者獻花感傷

民眾到場默默放上追悼花朵。（記者吳仁捷攝）

2025/05/19 23:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區北大國小通學巷，今發生車輛暴衝釀3死、13傷悲劇。新北市警察局晚間完成採證後，陸續移除遭撞機車、肇事轎車，清潔隊清除現場滿地汽機車零件、血漬及血衣。晚間10時許，水車進場噴水清洗案發路段路面，居民見狀，直呼宛如「灑淨」，也有民眾深夜自發獻花，追悼罹難者，但仍難以抹去現場哀戚氛圍。

目擊者：車速超過100公里

78歲老翁余文正下午4時許下課時段，駕車途經北大國小旁國成街、國光路通學巷，據目擊者述說，當時余翁以超過上百公里時速，瞬間撞飛停等紅燈的一輛母女雙載機車，再追撞行經路口兩輛機車，衝過國成街、國光路口後，進入復興路132巷窄巷，仍高速衝撞行走的國中生，余翁持續高速撞出巷口，撞上復興路分隔島才停下，保險桿噴飛，車頭半毀。

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案發後，現場哀號聲、求救聲不斷，見義勇為兄弟檔、路人連忙阻擋來車，避免釀成二次事故，旁人見狀報案求救，消防、警方趕抵，將命危者、傷者分院送醫，現場4人失去呼吸心跳，連同肇事駕駛余翁在內，多達16人受傷送醫。

警方、消防完成初步搶救，封鎖現場採證，拍攝、測繪現場圖，新北地檢署檢察官也到場勘驗，到院了解，消防出動照明車支援警方夜間採證；晚間9時許，採證告一段落。

緊接著由拖吊車進場，移除遭撞毀的3輛機車及肇事Camry轎車，清掃沿路油漬，警方先撿拾傷亡者遺留現場的物品，再由清潔隊員進場清掃碎裂一地的汽機車零件、斑斑血漬、沾染血跡的衣物。

晚間10時許，洗街車進場將案發路面全程洗淨，宛如灑淨一般，但無法挽回悲劇；居民透露，水車不僅洗去油漬、血漬，也宛如灑淨，寓意還給住戶、學生們安詳，希望亡者安息，傷者早日康復。

區公所晚間噴水掃街宛如「灑淨」。（記者吳仁捷攝）

拖吊車移除遭撞毀的3輛機車及肇事Camry轎車。（記者吳仁捷攝）

民眾到場默默放上追悼花朵。（記者吳仁捷攝）

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