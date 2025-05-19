逼4歲女童腳綁沙袋關黑房 新竹惡保母夫竟稱馬戲團表演

逼四歲女童腳綁沙袋關黑房，惡保母夫竟稱馬戲表演，夫妻均遭地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/19 23:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣有照保母魏女與先生陳男，共同照顧服刑的陳男親戚年僅4歲自閉症女兒，竟想出「負重虐待」手段，逼女童在漆黑房內負重且雙腿綁沙包，站在等高的桌上板凳，嘲笑「今天又是馬戲團表演喔！」甚至數度毆打重摔，直到女童顱內出血癱軟送醫，才被醫師發現虐童。新竹地院依妨害幼童發育罪將陳男判刑2年、魏女1年。

女童顱內出血癱軟送醫

檢警了解，4歲女童因患有自閉症，生父去年初入監執行，家人無力照顧，遂託生父表哥陳男照顧，女童仍不會說話且有發展遲緩情形，身高僅100公分且只有9公斤。

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陳男夫妻從去年9月起開始凌虐女童，警方發現夫妻數度命女童背超過體重3分之1的3.75公斤內放水瓶的背包，更於雙腿綁上各1公斤的沙袋，站在與身高等高的桌子再疊加兩個板凳，時間最多達三小時，甚至關燈將女童獨留在黑暗中，不定時透過監視器監視是否還站著。

去年10月21日早上8點半，陳男將睡眠中妹妹大喊「智障！該起來了！」然後雙手將女童拉起朝空中拋摔，使女童在空中翻轉摔到床上。 陳男徒手毆打女童臉部，接著雙腳各綁上1公斤沙袋，抓其雙腳，頭部朝下重摔在地，又將裝有3.75公斤水瓶的背包背在女童前側，要她站在桌上的板凳， 出言「今天又是馬戲團表演喔！」然後關燈離開，令女童獨自在漆黑房內負重站在高處。魏女問陳男「你要把她打到腦出血是嗎？」

陳男隨即強迫餵食女童，不僅掐捏還作勢毆打，之後遭陳男數度重摔、甩耳光，魏女喊「你打她幹嗎？你是想把她打死是嗎？」事後女童癱軟在地才送醫急救。女童因顱內出血且全身是傷，醫師發現為兒虐案件，立即報警。新竹地院依共同對未滿7歲之人犯妨害幼童發育罪判刑2年、魏女1年。

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