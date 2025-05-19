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    三峽汽車暴衝釀死傷 民團：應推動交通3E改革

    新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 23:32

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區北大國小外今天（19日）下午發生汽車暴衝重大車禍。倡議行人權益的民間團體紛紛發表聲明，呼籲政府推動交通3E改革，強調我國駕訓制度改革、回訓制度建立迫在眉睫。

    行人零死亡推動聯盟表示，2023年台南余小妹妹事故才過去兩年，距總統賴清德就職演說承諾改善行人地獄也正好一週年，如今又發生重大死傷；而兩年來，也不斷有孩童、行人、騎士、身障者無辜被路殺。

    聯盟沉痛呼籲，台灣社會、政府機關能重視交通安全議題，行政部會更應審慎地反省，並參照世界各個進步國家，眾多翻轉交通地獄的政策，推動交通3E改革，即道路工程（Engineering）、駕訓教育（Education）、交通執法（Enforcement）；駕訓制度改革、回訓制度建立迫在眉睫，請主管機關儘速改善，別再怠慢。

    近期車輛暴衝事故頻頻，造成人心惶惶，聯盟除了呼籲運安會儘速針對三峽案啟動調查，釐清肇因，亦希望運安會調查為何會有如此多起暴衝事件，一併給出調查報告。

    還路於民行人路權促進會則提出5點呼籲：政府應即刻啟動依據「道路用路人階序」建構的駕訓及考照制度改革；強化駕駛人監理制度，包括恢復原先記點及檢舉制度、以實質審核換照取代形式換照、建立回訓機制以篩選並再教育不適任及高風險駕駛人。

    此外，還有強化交通3E並系統性優先保護用路人；提供高齡者其他安全可負擔的出行選擇，都市外應提供跨鄉鎮公共運輸網路，人口稠密市區則應發展以行人、自行車、大眾運輸為主的安全永續運輸模式。

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