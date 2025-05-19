三峽重大車禍4傷患送亞東醫院 肇事駕駛、學生最新病況曝

亞東醫院創傷科主任林恆甫表示，一名40歲洪姓女子（疑為學生家長）到院前已無生命跡象，經搶救仍宣告不治；另兩名重傷患者 78歲余姓駕駛、14歲劉姓女童，送入加護病房接受手術與觀察。（記者羅國嘉攝）

2025/05/19 23:03

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區國成路、國成街口（北大國小旁）今天下午4點發生重大車禍，一台自小客車因不明原因衝撞多名路人，12人受傷，另2名學生、1名家長到院前OHCA不治。亞東醫院於晚間8點47分對外公布4名傷者的最新病情。其中一名40歲洪姓女子（疑為學生家長）到院前已無生命跡象，經搶救仍宣告不治；另2名重傷患者78歲余姓駕駛、14歲劉姓女童，送入加護病房接受手術與觀察。

亞東醫院外科部創傷科主任林恆甫表示，院方下午接獲新北市消防局通知，收治4名車禍傷者，包括一名40多歲女性、一名78歲男性，以及2名年約15歲與14歲的女學生。當中40多歲女性患者送醫時已心跳停止，儘管醫療團隊持續搶救，仍因頭部重創、頸椎受傷與胸部重擊等傷勢，雖持續搶救，仍於加護病房不幸過世。

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2名學生中，一名14歲女童右大腿骨折，伴隨嚴重嘴唇撕裂傷合併口內出血與頭皮剝離，並懷疑踝關節受損，已安排手術，術後仍需加護病房觀察；一名15歲女童則有手腳撕裂傷、多處挫傷，疑似肘韌帶受傷。院方也指出，女童因驚嚇而有情緒反應，除由創傷科主治身體傷害外，也將視情緒恢復狀況由兒童精神科評估是否有創傷後壓力症候群（PTSD）來進行相關支持。

另名78歲余姓男子傷者為肇事駕駛，送醫時意識不清，經診斷有氣血胸，腹部臟器穿孔，正在手術搶救中，急救時意識狀況無法提供事故發生當下的第一手資訊。後續仍待進一步調查與比對。

林恆甫表示，目前院方正全力照護所有傷者，並持續與家屬溝通，提供心醫療與心理支持，後續也將配合相關單位釐清事故細節，協助受害家庭走過創傷，早日恢復健康。

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