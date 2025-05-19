三峽重大車禍 衛福部雙次長緊急應變：全力提供最好醫療照顧

余姓老翁今天駕駛下午小轎車行經新北市三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成3死12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/19 23:05

〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽今日下午發生重大車禍事故，1名78歲老翁因不明原因衝撞多名學生，造成3人死亡、12人受傷。目前在日內瓦帶領世衛行動團、參與世界衛生大會（WHA）的衛福部長邱泰源表示，衛福部已在林靜儀、周志浩2位次長領導下，啟動緊急應變措施，相關醫療院所也會全力提供最好的照顧。

新北市三峽區國成街與國光街口，今日下午4時許1輛自小客車未停紅燈，後因不明原因衝撞多名路人，且由於時值三峽國中放學時間，傷者幾乎都是剛放學的國中學生，目前已造成3人死亡、12人受傷，行政院長卓榮泰為此指示衛福部成立緊急醫療專案，以協調醫療資源救護傷患。

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對此邱泰源表示，他在第一時間得知消息後，立刻啟動衛福部緊急應變措施，並由仍在台灣的衛福部次長林靜儀、周志浩等領導，醫事司進行救援統計，並督導地方政府與新北市衛生局啟動緊急救災，把所有受傷學生送到附近的土城長庚醫院、恩主公醫院、亞東醫院等接受治療。

邱泰源說，除衛福部相關應變外，他也立刻與總統府、行政院等保持聯繫，並致電新北市衛生局長陳潤秋，以及前述收治學生的醫療院所院長了解學生的照顧情況，並得到「絕對全力提供最好醫療照顧」等回應。

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