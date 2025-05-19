5/19 威力彩連24摃！今彩539開2注 獎落台北、桃園

第114000122期今彩539開出2注，第114000040期威力彩頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/05/19 22:26

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威力彩頭獎連24摃 下期獎金上看6.7億

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）晚開獎的第114000122期今彩539共開出2注，每注可得800萬元，由台北市大安區信義路四段254號「鑫樂樂投注站」、桃園市桃園區新埔里經國路369號1樓「億州企業社」開出。第114000040期威力彩，頭獎獎金上看6.1億元，則連24期摃龜。

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第114000040期威力彩中獎號碼為「第一區：10、15、22、27、29、37。第二區：03」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共17注中獎，每注可得15萬元；肆獎共84注中獎，每注可得2萬元；伍獎共612注中獎，每注可得4000元；陸獎共3970注中獎，每注可得800元；柒獎共7902注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬2766注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬3191注中獎，每注可得100元；普獎共9萬5607注中獎，每注可得100元。

第114000122期今彩539中獎號碼為「04、07、14、25、35」。頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共270注中獎，每注可得2萬元；參獎共8649注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬6108注中獎，每注可得50元。

第114000122期39樂合彩中獎號碼為「04、07、14、25、35」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共335注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4506注中獎，每注可得1125元。

第114000122期3星彩中獎號碼為「188」。壹獎共108注中獎，每注可得5000元。

第114000122期4星彩中獎號碼為「6468」。壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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