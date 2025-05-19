三峽車禍 卓榮泰：全面檢討行人安全、加強通學防護

行政院長卓榮泰（左）、新北市長侯友宜（右）等人到亞東醫院慰問家屬。（記者羅國嘉攝）

2025/05/19 21:36

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區國成路、國成街口（北大國小旁）今天下午4點發生重大車禍，一台自小客車因不明原因衝撞多名路人，12人受傷，另2名學生、1名家長到院前OHCA不治。行政院長卓榮泰表示，未來會全面檢討行人安全網與交通設施缺失，加強通學路段的安全防護，避免憾事重演。也盼醫院能給受傷者與家屬最大的安慰與支持。

事故發生後，市府與中央高層迅速動員關切。副市長劉和然約晚上8時15分許抵達亞東醫院，行政院長卓榮泰晚上8時29分抵達，劉向前與桌握手致意，並一同前往院內慰問傷者、家屬；隨後不到5分鐘，市長侯友宜又3度到院慰問、新聞局長李利貞及社會局等市府局處首長抵達；立委蘇巧慧也於8時37分抵達醫院。

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卓榮泰表示，這起案件讓人不捨跟痛心，發生這麼大一件不幸的事件，讓這麼多的小朋友以及無辜的大人們也受到非常大的驚嚇、傷害，甚至生命的損失，首先謝謝侯友宜，在第一時間已經代表政府到所有的醫院探視過所有的家屬，侯今天又再度晚上陪他，還有蘇巧慧到亞東。

卓榮泰指出，其實大家都是為人父母看到一個小孩子，只是出去上學，在最安全、守規矩的過個馬路，竟然發生這樣的事情，內心的激動都非常難以形容，現在也只能盡力的安慰年輕的爸爸媽媽們，並請所有的醫療人員用最好的醫療方式跟照顧，讓小朋友們跟受傷的民眾能夠迅速的恢復，把身體的狀況。

卓榮泰說，再來要用最快的時間內，把肇事的原因調查出來，讓家屬、社會都了解；而整個安全的體系當中，還有不盡如意的地方，需要加強更多的安全、照顧，才能避免這樣的事情發生；那至於受傷的小朋友、同學們以及整個北大國小的學生，甚至老師往後進行心理、健康的支持，也要請教育單位跟醫療單位，還有中央跟市政府合理的讓所有受到驚嚇的師生們能夠在心理的支持當中，儘速的恢復生活的平靜。未來要做一些安全網上的檢討，對於醫療的行為包括恩主公、亞東醫院還有長庚醫院能夠做最好的醫療照顧，讓家屬在這個時候能夠稍稍的寬心。

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