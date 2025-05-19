為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    追求心儀女不成竟持續騷擾又攜菜刀砍人 恐怖痴漢判刑6月

    宜蘭縣52歲張姓男子愛慕女子小真（化名），對她盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，後來還攜帶菜刀砍向小真的房東，小真奪刀時遭他攻擊受傷。（資料照）

    宜蘭縣52歲張姓男子愛慕女子小真（化名），對她盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，後來還攜帶菜刀砍向小真的房東，小真奪刀時遭他攻擊受傷。（資料照）

    2025/05/19 21:52

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣52歲張姓男子愛慕女子小真（化名），對她盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，後來還攜帶菜刀砍向小真的房東，小真奪刀時遭他攻擊受傷。一審法官認定張男犯攜帶凶器跟蹤騷擾罪，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

    判決指出，張姓男子愛慕小真，基於跟蹤騷擾犯意，2023年11月起，違反當事人意願，持續前往小真位在羅東鎮的工作地點盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，實行與性別相關的跟蹤騷擾行為。

    去年8月間，張男攜帶菜刀到小真的工作地點，要脅傷害小真身邊的人，見到她的女性房東時，欲持刀砍房東，小真奪刀阻止，張男抓住她的雙手，再用手肘攻擊其頭部，造成小真頭部鈍傷、前臂擦傷。

    案發後，小真心生畏怖，日常生活與社會活動受大影響，決定報警處理，警詢後全案移請宜蘭地檢署偵辦，檢察官起訴後，移審宜蘭地方法院。宜蘭地院審理時，張男坦承不諱，承審法官審酌警方筆錄、扣案物、跟蹤騷擾通報表、醫院診斷證明書等證物，認為此案事證明確，張男犯行足以認定。

    法官斥責張男因追求小真不成，即反覆實施跟蹤、騷擾行為，更造成女方身體傷害，觸犯攜帶凶器跟蹤騷擾罪，全案審結，判處六月徒刑，得易科罰金。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播