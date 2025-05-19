追求心儀女不成竟持續騷擾又攜菜刀砍人 恐怖痴漢判刑6月

宜蘭縣52歲張姓男子愛慕女子小真（化名），對她盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，後來還攜帶菜刀砍向小真的房東，小真奪刀時遭他攻擊受傷。（資料照）

2025/05/19 21:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣52歲張姓男子愛慕女子小真（化名），對她盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，後來還攜帶菜刀砍向小真的房東，小真奪刀時遭他攻擊受傷。一審法官認定張男犯攜帶凶器跟蹤騷擾罪，處有期徒刑6月，可易科18萬元罰金。

判決指出，張姓男子愛慕小真，基於跟蹤騷擾犯意，2023年11月起，違反當事人意願，持續前往小真位在羅東鎮的工作地點盯梢、守候、寄送禮物、電話騷擾，實行與性別相關的跟蹤騷擾行為。

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去年8月間，張男攜帶菜刀到小真的工作地點，要脅傷害小真身邊的人，見到她的女性房東時，欲持刀砍房東，小真奪刀阻止，張男抓住她的雙手，再用手肘攻擊其頭部，造成小真頭部鈍傷、前臂擦傷。

案發後，小真心生畏怖，日常生活與社會活動受大影響，決定報警處理，警詢後全案移請宜蘭地檢署偵辦，檢察官起訴後，移審宜蘭地方法院。宜蘭地院審理時，張男坦承不諱，承審法官審酌警方筆錄、扣案物、跟蹤騷擾通報表、醫院診斷證明書等證物，認為此案事證明確，張男犯行足以認定。

法官斥責張男因追求小真不成，即反覆實施跟蹤、騷擾行為，更造成女方身體傷害，觸犯攜帶凶器跟蹤騷擾罪，全案審結，判處六月徒刑，得易科罰金。可上訴。

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