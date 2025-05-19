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    首頁　>　社會

    三峽重大車禍「肇事翁無酒駕」 警方不排除這些原因釀禍

    余姓老翁今天駕駛下午小轎車行經新北市三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成3死12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    余姓老翁今天駕駛下午小轎車行經新北市三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成3死12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 21:13

    〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕78歲余姓老翁今天駕駛下午小轎車，行經新北市三峽北大國小旁時，不明原因高速衝撞多名學童及騎士，造成3死12人輕重傷，現場猶如砲彈轟炸，至於肇事的余翁也昏迷被送往醫院救治，經抽血後並無酒精反應，而警方不排除是疾病導致腳踩油門暴衝，但詳細原因仍需調查。

    據指出，余翁經抽檢驗後並無酒精反應，目前不排除是疾病導致腳踩油門暴衝、腳踏板卡住油門或機械故障等原因釀禍。

    三峽警分局調查，余翁今天下午4時許駕駛銀色豐田轎車，沿著國成街高速行駛闖過國光街口紅燈後，先擦撞三名機車及一名自行車騎士，再往前行駛3百公尺，衝撞多名過馬路的三峽國中學生，最後再撞上復興路分隔島停下。

    據查，由於當時正值放學時間，國成街、國光街口號誌爲「行人保護時相」啟動，此時四面號誌是全紅燈的狀態，總共造成15位民眾受傷，至於詳細肇事經過，仍有待進一步釐清。

    事故現場一片凌亂，宛如人間煉獄。（記者陸運鋒翻攝）

    事故現場一片凌亂，宛如人間煉獄。（記者陸運鋒翻攝）

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