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    首頁　>　社會

    貨車駕駛突開車門 機車騎士慘遭擊落

    機車騎士行經彰化市成功路時，路邊小貨車突然打開車門，男騎士閃避不及撞上車門後倒地，消防員進行治療。（警方提供）

    機車騎士行經彰化市成功路時，路邊小貨車突然打開車門，男騎士閃避不及撞上車門後倒地，消防員進行治療。（警方提供）

    2025/05/19 21:10

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是突開車門釀禍！1名男性民眾昨天（18日）騎機車行經彰化市成功路時，路邊1輛小貨車突然打開車門，男騎士閃避不及當場撞上車門後倒地，一動也不動景象駭人，路人趕緊上前協助，消防局據報派員搶救，所幸騎士僅受輕傷；貨車駕駛則被警方依法開罰。

    彰化警分局調查，1輛小貨車昨天接近中午時分停在彰化市成功路旁，駕駛開車門時未注意後方來車及未依規定兩段式開門，後方1輛騎乘機車的78歲老翁閃避不及，當場撞上車門後倒地。

    由於當時適逢中午天氣炎熱，地面滾燙，加上老翁一動也不動，許多民眾紛紛上前協助，還找來紙板墊在老翁身子底下降溫，所幸老翁意識清楚；消防局據報派員趕往現場，包紮後送醫治療，所幸僅受輕傷。

    員警到場後對肇禍的小貨車司機宣導兩段式開車門的重要性，並對司機依道路交通處罰條例第56-1條製單舉發，小貨車司機面臨2400元以上4800元以下罰鍰。

    貨車駕駛突開車門，機車騎士慘遭擊落受傷，消防員進行治療。（警方提供）

    貨車駕駛突開車門，機車騎士慘遭擊落受傷，消防員進行治療。（警方提供）

    貨車駕駛突開車門，機車騎士慘遭擊落受傷，消防員進行治療，貨車駕駛則被開罰。（警方提供）

    貨車駕駛突開車門，機車騎士慘遭擊落受傷，消防員進行治療，貨車駕駛則被開罰。（警方提供）

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