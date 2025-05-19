三峽車禍機車行兄弟檔聞撞擊聲響 見義勇為擋車救人

機車行老闆陳蘇偉（左）與胞兄陳國寶（右），當時位於最靠近事故現場的機車行，聽見衝撞聲響，第一時間趕到場救人。（記者吳仁捷攝）

2025/05/19 19:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽北大國小通學巷驚傳高齡駕駛余男高速衝撞三台機車、10餘名學生、家長後，直衝300公尺外的復興路分隔島才停下，造成3死12人輕重傷悲劇；事發之際，距離車禍現場最近的機車行老闆陳蘇偉、陳國寶兄弟，聽見數聲撞擊巨響，衝上前查看，赫見多人倒地，奄奄一息，除連忙擋車，避免二次事故，也大喊有人會CPR嗎，第一時間投入救人。

車禍當時目睹的導護志工、大聲呼救，此時距離車禍現場最近的機車行老闆陳蘇偉，與哥哥陳國寶都聽見連續撞擊聲，第一時間趕抵，看見現場多人倒地，伴隨學童哀嚎、尖叫聲，他跟哥哥不慌張，先阻擋來車，避免二次事故。

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陳蘇偉說，兄弟倆上前檢傷，發現多名學童、家長失救，甚至也有客人，他反射性大聲呼救，大叫有人會CPR嗎？仍試圖給予現場失去呼吸心跳者救援；兩兄弟持續疏導交通，避免來車進入事故路段，釀成二次事故，直到救護車、救難人員、員警到場，由救護員、警方接手。

機車行老闆陳蘇偉（左）與胞兄陳國寶（右），當時位於最靠近事故現場的機車行，聽見衝撞聲響，第一時間趕到場救人；許多家長見狀，都趕緊接回家中學童。（記者吳仁捷攝）

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