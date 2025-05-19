三峽78歲翁衝撞學生 衛福部緊急應變小組啟動

三峽重大車禍事故，多名學生遭撞傷緊急送醫，衛福部緊急應變小組已在運作，目前醫療院所量能足夠。（記者賴筱桐攝）

2025/05/19 19:34

〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽今日下午發生重大車禍事故，多名學生遭撞傷，並已造成3人死亡，行政院指示衛福部成立醫療專案協調資源，對此衛福部醫事司表示，緊急應變小組已在運作中，目前醫療院所量能足夠，也會持續與相關司署保持聯絡，並隨時應對特殊需求。

新北市三峽區國成街與國光街口，今日下午4時許1輛自小客車未停紅燈，後因不明原因衝撞多名路人，且由於時值三峽國中放學時間，傷者幾乎都是剛放學的國中學生，目前已造成3人死亡、12人受傷，行政院長卓榮泰為此指示衛福部成立緊急醫療專案，以協調醫療資源救護傷患。

請繼續往下閱讀...

對此衛福部醫事司長劉越萍表示，對於此類重大意外事件，衛福部都會成立緊急應變小組，目前也依據機制正常運作，行政院也特別囑咐衛福部，務必確認有無特殊需求。

劉越萍說，根據衛生局回報，目前醫院醫療量能足夠，暫無特殊需求，衛福部也與衛生局溝通，若有需要再行聯絡，而在沒有特殊需要的情況下，衛福部也會與相關司署保持聯絡並做好準備，比如確認藥物是否充足等。

此外，外界擔憂這次受傷的學生可能年紀偏小、需要兒科相關資源，對此劉越萍解釋，目前受傷的學生以國中生為多，年齡多在10歲以上，所需的醫療照顧資源與成人相似，目前醫療院所的輕重傷量能都還足夠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法