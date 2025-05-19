為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽78歲翁衝撞學生 衛福部緊急應變小組啟動

    三峽重大車禍事故，多名學生遭撞傷緊急送醫，衛福部緊急應變小組已在運作，目前醫療院所量能足夠。（記者賴筱桐攝）

    三峽重大車禍事故，多名學生遭撞傷緊急送醫，衛福部緊急應變小組已在運作，目前醫療院所量能足夠。（記者賴筱桐攝）

    2025/05/19 19:34

    〔記者林志怡／台北報導〕新北市三峽今日下午發生重大車禍事故，多名學生遭撞傷，並已造成3人死亡，行政院指示衛福部成立醫療專案協調資源，對此衛福部醫事司表示，緊急應變小組已在運作中，目前醫療院所量能足夠，也會持續與相關司署保持聯絡，並隨時應對特殊需求。

    新北市三峽區國成街與國光街口，今日下午4時許1輛自小客車未停紅燈，後因不明原因衝撞多名路人，且由於時值三峽國中放學時間，傷者幾乎都是剛放學的國中學生，目前已造成3人死亡、12人受傷，行政院長卓榮泰為此指示衛福部成立緊急醫療專案，以協調醫療資源救護傷患。

    對此衛福部醫事司長劉越萍表示，對於此類重大意外事件，衛福部都會成立緊急應變小組，目前也依據機制正常運作，行政院也特別囑咐衛福部，務必確認有無特殊需求。

    劉越萍說，根據衛生局回報，目前醫院醫療量能足夠，暫無特殊需求，衛福部也與衛生局溝通，若有需要再行聯絡，而在沒有特殊需要的情況下，衛福部也會與相關司署保持聯絡並做好準備，比如確認藥物是否充足等。

    此外，外界擔憂這次受傷的學生可能年紀偏小、需要兒科相關資源，對此劉越萍解釋，目前受傷的學生以國中生為多，年齡多在10歲以上，所需的醫療照顧資源與成人相似，目前醫療院所的輕重傷量能都還足夠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播