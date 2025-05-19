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    三峽車禍老翁駕車衝撞北大國小通學巷 驚魂400公尺撞倒學童、家長

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    2025/05/19 19:29

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽北大國小通學巷今天下午放學時刻，驚傳一名余姓老翁駕駛豐田Camry轎車，高速撞倒一輛停等紅燈的雙載騎士後，一路衝過路口，撞上多名正穿越路口的學童，通過路口的多輛機車，直到衝到幹線復興路分隔島才停下，驚魂400公尺路段造成3人不治，沿路血漬夾雜汽機車零件、書包、便當盒，目睹的導護志工、家長見狀都嚇傻，連忙報案求助，現場只能用悽慘形容。

    據了解，今天下午4時許，正值三峽北大國小放學，在校門旁的國光路口、國成街也是通學巷，路口有導護志工，引導上百位學生通過行人專用時相（X字）通行，也有大批家長騎車接送中。

    目睹的後方駕駛將行車紀錄器Po網，只見余姓老翁駕車從國光、國成街口，高速闖紅燈衝撞一對雙載的疑似國中生母女後，一路往前衝，衝過路口時，撞上另輛機車，再於窄巷內衝撞第3輛機車，繼續往前衝，衝到復興路分隔島才停下，整路都散落汽機車零件、作業、考卷、便當盒及學童鞋子，場面混亂。

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北市三峽北大國小放學遭高齡駕駛駕車闖紅燈衝撞，現場血跡斑斑、一片混亂。（記者吳仁捷攝）

    新北義消第五大隊長吳琪銘（右一）、義消小隊長彭一書（右一），轉往現場協助就災、慰問關心傷者，安撫北大國小師生心情（記者吳仁捷攝）

    新北義消第五大隊長吳琪銘（右一）、義消小隊長彭一書（右一），轉往現場協助就災、慰問關心傷者，安撫北大國小師生心情（記者吳仁捷攝）

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