三峽重大車禍再增1死共3死！ 肇事78歲翁撞上分隔島才停下

肇事駕駛余姓老翁有無酒駕已經抽血檢驗，警方調閱監視器後，發現余翁高速衝撞後仍行駛，直到撞上復興路分隔島才停下。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/19 19:07

相關新聞請見︰

三峽車禍釀16傷亡傳酒駕！78歲駕駛骨折昏迷 將抽血檢驗

三峽車禍釀3死13傷！女老師目睹崩潰：很多學童過馬路遭衝撞

〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，今天下午4時許發生重大車禍。一輛由78歲余姓老翁駕駛的小轎車，不明原因衝撞多名路人及騎士，造成15人輕重傷，而其中1名大人及3名學生當場失去呼吸心跳，3人經急救後宣告不治。

請繼續往下閱讀...

根據新北消防局最新統計，此次事故傷者包含5名大人及10名學生（4名OHCA、4名重傷、7名輕傷），其中1名大人急救後宣告不治，學生則有3人OHCA，1名急救恢復生命徵象、另外2人宣告不治，消防局救護車送醫12人，民間救護車送醫1人、2人則自行就醫。

目前肇事駕駛有無酒駕已經抽血檢驗，警方調閱監視器後，發現余翁高速衝撞後仍行駛，直到撞上復興路分隔島才停下。

警方初步調查，余姓老翁當時駕駛自小客車，由學成路進入國成街，行經國光街後，再由復興路132巷往復興路方向行駛，不明原因暴衝沿線擦撞3輛普重機車、1輛自行車，最後衝撞復興路的分隔島後停下。

傷患名單如下：1.李男，12歲，重傷，土城長庚、2.廖女，14歲，輕傷，土城長庚、3.吳女，47歲，輕傷，土城長庚、4.吳男，55歲，輕傷，土城長庚、5.張女，12歲，OHCA（恢復生命徵象）土城長庚、6.劉女，14歲，重傷，亞東醫院、7.待查，女40+歲，OHCA（宣告不治），亞東醫院、8.余男，78歲，重傷，亞東醫院、9.陳女，15歲，輕傷，亞東醫院、10.李男，14歲，輕傷，三峽恩主公、11.林女，15歲，重傷，三峽恩主公、12.劉女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公、13.黃男，5歲，輕傷，三峽恩主公、14.吳女，12歲，OHCA（宣告不治），三峽恩主公、15.林女，58歲，輕傷，三峽恩主公。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法