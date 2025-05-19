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    三峽暴衝駕駛78歲 民團：高齡駕駛制度及交通替代待加強

    新北市三峽區北大國小外發生重大車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市三峽區北大國小外發生重大車禍。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 18:57

    〔記者蔡昀容／台北報導〕新北市三峽區北大國小外發生汽車暴衝重大車禍，余姓肇事駕駛高齡78歲。行人零死亡聯盟表示，台灣高齡者換照、回訓、體檢制度待加強，更重要的是，若要鼓勵高齡駕駛繳回駕照，政府應提供足夠的交通替代方案，偏鄉接駁功能仍差。

    行人零死亡聯盟理事羅宜表示，三峽車禍案件詳情尚未明朗，肇事駕駛情況也不清楚，聯盟尚未有正式聲明，不過高齡駕駛肇事問題，在台灣越來越嚴重，政府對於高齡駕駛回訓、體檢、認知等制度都需要加強。

    羅宜指出，高齡者堅持開車的原因之一，是沒有替代的交通方式，以這次發生事故的三峽來說，雖然有公車，但不一定能方便抵達新北其他地方，不一定能提供很好的轉乘服務。

    羅宜認為，如果要鼓勵長者繳回駕照，政府應該有足夠的服務，但偏鄉公共運輸及接駁成效明顯很差，讓高齡駕駛出門沒有替代方案。

    羅宜也提到，通學區的行人穿越區域可設減速平台，但以三峽這起案件來說，車速太快，恐怕也無法達到很好的減速效果，會不會反而造成翻車及更大傷亡，聯盟目前也還在等候更詳細資訊及討論中。

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