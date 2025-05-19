三峽車禍釀3死13傷！女老師目睹崩潰：很多學童過馬路遭衝撞

新北市三峽區北大國小旁今天下午發生重大車禍，多名學童被撞倒在地。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/19 19:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區國成路與國光街口今天下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，目前3死13傷。一名在北大國小任教的女老師事發時正好在現場指揮交通，親眼目睹恐怖經過，受訪時一度淚崩。

三峽國光街、國成路口北大國小旁，下午4點多發生恐怖車禍，一輛自小客車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。有目擊民眾在網上曝光行車紀錄器影片，可以看到肇事車輛當下行車速度相當快，飆撞停等路燈的機車騎士、過馬路的民眾和放學學童，還有人被撞飛上天、重摔落地，場面駭人。

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綜合媒體報導，在現場指揮交通的北大國小張姓女教師，親眼目睹事發經過，她餘悸猶存表示，當時正值放學時間，事發路口是全時相，行人號誌為綠燈，很多學童、民眾過馬路，但該輛自小客車突然闖紅燈，速度完全沒有放慢，狠狠衝撞人群。張姓女教師因為目睹恐怖車禍發生，情緒衝擊相當大，受訪時一度淚崩。

此外還有目擊者表示，意外發生的太突然，當下肇事車輛的速度快到只看到車影，接著就聽到「砰！」巨響，撞到人後車子繼續往前衝，直到撞上中央分隔島才停下。而北大國小校方稍早也做出回應，據悉傷者名單中有12名學童，有多少是該校學生還在了解釐清。

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