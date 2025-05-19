為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽車禍釀3死13傷！女老師目睹崩潰：很多學童過馬路遭衝撞

    新北市三峽區北大國小旁今天下午發生重大車禍，多名學童被撞倒在地。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市三峽區北大國小旁今天下午發生重大車禍，多名學童被撞倒在地。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 19:28

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區國成路與國光街口今天下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，目前3死13傷。一名在北大國小任教的女老師事發時正好在現場指揮交通，親眼目睹恐怖經過，受訪時一度淚崩。

    三峽國光街、國成路口北大國小旁，下午4點多發生恐怖車禍，一輛自小客車暴衝甚至闖紅燈，衝撞多名路人。有目擊民眾在網上曝光行車紀錄器影片，可以看到肇事車輛當下行車速度相當快，飆撞停等路燈的機車騎士、過馬路的民眾和放學學童，還有人被撞飛上天、重摔落地，場面駭人。

    綜合媒體報導，在現場指揮交通的北大國小張姓女教師，親眼目睹事發經過，她餘悸猶存表示，當時正值放學時間，事發路口是全時相，行人號誌為綠燈，很多學童、民眾過馬路，但該輛自小客車突然闖紅燈，速度完全沒有放慢，狠狠衝撞人群。張姓女教師因為目睹恐怖車禍發生，情緒衝擊相當大，受訪時一度淚崩。

    此外還有目擊者表示，意外發生的太突然，當下肇事車輛的速度快到只看到車影，接著就聽到「砰！」巨響，撞到人後車子繼續往前衝，直到撞上中央分隔島才停下。而北大國小校方稍早也做出回應，據悉傷者名單中有12名學童，有多少是該校學生還在了解釐清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播