新莊宏匯廣場 男客大吼「Look in my eyes」迷因 網全愣住

一名男子在「新莊宏匯廣場」因無法順利折抵停車費，與櫃檯人員起衝突。（擷取自爆料公社）

2025/05/19 21:51

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊宏匯廣場（17日）有網友目擊，一名男顧客為了折抵100元的停車費，便與櫃檯人員發生口角衝突，不過卻突然喊出迷因內容，「Look in my eyes」影片曝光後，讓不少網友都傻眼。宏匯廣場表示，「第一時間對同仁進行情緒安撫與關懷，目前事件已圓滿解決」。

網友在爆料公社分享一段影片，只見男子在櫃檯不斷咆哮服務人員，且情緒相當激動一直拍打著桌子，不過他卻突然用手指自己眼睛，喊著「Look in my eyes，妳回答我」，又繼續指著服務人員怒罵，讓一旁的路人因此受到驚嚇，直呼「要叫保全來嗎？」

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影片曝光後，引起網友討論，「單純看店員好欺負才敢這樣，店員真的很辛苦」、「為什麼別人家的女兒要讓你這樣吼」、「情緒控管能力這麼差，遇到這種真是可憐了櫃檯服務人員」、「找瘦小的女子大小聲算什麼男人」、「我個人很討厭講話一直手指頭指著人家的感覺」。

對此，宏匯廣場也在該影片表示，「非常感謝大家的關心與支持，宏匯廣場一直以來秉持尊重與專業的態度，致力於提供優質的顧客服務。今日因與顧客溝通上出現誤解，導致顧客感到不便，現場主管已迅速協助處理，並在第一時間對同仁進行情緒安撫與關懷。目前事件已圓滿解決」。

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