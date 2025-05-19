北市女牙醫遭痛毆因想討回3000萬？友人：動手者欲致她於死地

動手的周男事發15分鐘後，主動向附近的松山派出所投案，警方送辦。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/19 18:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕22歲周姓男子今上午9時許到台北市南京東路四段某牙科診所洗牙，過程中聲稱「牙齒被醫生弄得很痛」，身材壯碩的周男竟朝女牙醫頭部不斷揮拳，造成沈姓女牙醫被揍到眼眶發黑流鼻血。動手的周男在警方到場前已離開，卻在15分鐘後主動向附近的松山派出所投案。由於女牙醫曾與人有債務糾紛，女牙醫的友人跳出來表示案情不單純，懷疑是藉機滋事，目前警方正深入釐清動機。

據指出，女醫師先前曾借款3千萬元給台中友人，當時對方拿出房產抵押，後因還款問題雙方對簿公堂，法官判友人需分期還款；上月9日及19日，友人分別找律師及黑衣人到診所協調還款事宜，女醫師當時還報警求助，並提出恐嚇告訴，松山分局已報請檢察官指揮偵辦。

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沈姓女醫師友人表示，她曾與某知名外語補習班負責人有債務糾紛告訴，女醫師全程都贏了，但上月兩度有自稱竹聯幫靜安會派來的三名男子，表示要「喬債務」，女醫師表示依法處理，今天卻有人以醫療糾紛為由，痛毆女醫師欲致她於死地，目前仍住院中。

女醫師友人懷疑內情不單純，對方打人後馬上自首，直說這是有目的而來的，不可能是單純醫療糾紛，還說台北市不是要掃黑嗎！完全沒用，只有更猖狂。

周男動手過程，被剛好在珍所內的冷氣維修業者目擊，表示當時正在拆除冷氣，聽到病患跟醫生詢問牙齒矯正等相關問題，醫生還建議他當兵期間比較難做矯正維護，可以等過一陣子再評估要不要做矯正，後來聽到病患跟牙醫表示很痛，沒多久就傳來病患咒罵聲，隨即從診療椅跳起來狂揍女醫生。

目擊者說，當時他趕緊衝過去雙手圈住病患，要他冷靜，但男病患身材魁梧，他一個人抓不住他，對方依舊拳拳往女醫生臉部狂毆 ，嘴裏喊著「幹XX，我跟妳說很痛，妳是不會輕一點喔」，他衝出診所，請同樓層其它公司的人報警，警方到場人已經跑掉了，只留下健保卡。

松山分局中崙派出所上午9時55分接獲報案，警方獲報後到場發現攻擊醫師的男子已逃離現場，約15分鐘後，周男自己走進附近的松山派出所投案，周男表示自己任職保全業，由於真的很痛，一時情緒激動才會動手，目前警方對此說法存疑，正積極釐清動機。

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