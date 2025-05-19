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    三峽車禍釀16傷亡傳酒駕！78歲駕駛骨折昏迷 將抽血檢驗

    三峽北大國小旁重大車禍，4傷者送往板橋亞東醫院，包含駕駛。圖為亞東醫院急診室。（記者羅國嘉攝）

    三峽北大國小旁重大車禍，4傷者送往板橋亞東醫院，包含駕駛。圖為亞東醫院急診室。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/19 18:47

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）19日下午4時04分放學時間傳出重大車禍，造成2死、14人輕重傷，其中2人失去呼吸心跳。由於事發當下正值放學時間，傳出至少有11名學童受傷，新北市警局長廖訓誠晚間赴亞東醫院表示，對於三峽重大車禍將調查釐清肇事原因，但肇事的余姓駕駛目前正骨折與昏迷治療中，將等適合作筆錄後進一步釐清；教育局則說，後續有進一步訊息將適時對外說明。

    據了解，目前三峽北大國小旁發生重大車禍，造成2死、14人輕重傷，其中2人失去呼吸心跳，送往板橋亞東醫院有4人，其中一名為駕駛。廖訓誠晚間到院瞭解狀況，並說肇事的疑為78歲余姓駕駛，到院時，給予治療。初步瞭解，頭部有擦挫傷、骨折，醫院正給予外傷與內傷檢驗治療。後續會請醫院抽血檢驗是否有酒精成分，目前駕駛無法言語，不能製作筆錄，並將在適當時機進一步釐清肇事原因。

    教育局表示，經初步了解傷者涉及三峽國中學生9名、金祥慈幼兒園1名，及5位民眾（含駕駛1人）。已第一時間啟動校安應變機制，目前初步回報三峽國中9名學生受波及（4名送三峽恩主公醫院，其中2名OHCA，2名分別中傷及重傷；3名送土城長庚醫院，其中1名OHCA，2名輕傷；2名輕傷送亞東醫院），金祥慈幼兒園幼童1名輕傷送恩主公醫院。

    恩主公醫院稍早表示，2人OHCA搶救不治，死者皆14歲女性。

    教育局指出，目前局處及學校人員均已在現場協助處理，市長侯友宜立即前往醫院關心，意外原因及後續詳細狀況待進一步了解釐清。將會全力協助受影響學生及其家庭，視需求提供後續醫療、陪伴與心理支持協助，並全力配合警方釐清案情。後續有進一步訊息將適時對外說明。

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