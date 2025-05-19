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    台中驚傳幼兒園4歲女童 遭男才藝體能教師狼爪

    被指控的幼兒園發出聲明。（記者許國楨翻攝）

    被指控的幼兒園發出聲明。（記者許國楨翻攝）

    2025/05/19 18:36

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一所私立幼兒園，近日驚傳一名男性才藝體能教師，疑對4歲女童伸出狼爪，家長已在17日報案，轄區警方表示，此案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦中。

    據了解，案件發生於17日，女童返家後向家長哭訴，加上有網友在網路平台反映才揭露此事，但目前文章已撤除，女童父親疑為外籍人士，涉嫌伸出狼爪的男師疑跆拳道教練，警方證實在18日接獲報案，已報請檢方指揮偵辦。

    台中市教育局表示， 5月17日接獲社群網站及家防中心兒少保案件通報，台中市西屯區某私立幼兒園發生課後才藝體能老師疑似性侵及性騷案件，教育局通知幼兒園進行校安通報並保存相關監視錄影畫面，並令該師不得再入園。

    幼兒園則表示，園方一向嚴格執行教職員選任、師德培訓及幼兒保護措施，將幼童安全視為最高原則，若司法調查證實有人員違法，本園絕不護短，並負起應負責任絕不逃避。對於此事件造成家長的疑慮與不安，深表遺憾與關心，請媒體在真相未明、司法調查時間，以理性態度看待事件，基於無罪推定原則，在法院有結果之前，勿先入為主，為任何推測。

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