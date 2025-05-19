為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    三峽汽車暴衝撞學童傷者名單公布！侯友宜指示啟動關懷機制

    新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，市長侯友宜趕往醫院探視傷者。（新北市政府提供）

    新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，市長侯友宜趕往醫院探視傷者。（新北市政府提供）

    2025/05/19 18:22

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁路口今天下午發生重大車禍，已知造成15人受傷，其中4人命危，市長侯友宜第一時間指示相關局處及區公所啟動關懷機制，事故原因警方現正調查釐清中。

    侯友宜稍早已趕往亞東、恩主公及土城長庚3家醫院探視，也拜託醫療團隊全力救治傷者。

    根據消防局最新統計資料，這場車禍共造成15人受傷，其中包含3名大人（1人OHCA）、學生12人（3人OHCA），其中1名送往土城長庚醫院的學生傷勢嚴重，原本送醫時沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命徵象。

    傷勢與送醫情形如下：

    1、佘男，70+，昏迷，送亞東

    2、吳女，10+，OHCA，送恩主公

    3、陳女，10+，清醒，送亞東

    4、劉女，10+，OHCA，送恩主公

    5、李男，10+，送土城長庚

    6、女，10+，土城長庚

    7、廖女，40+，土城長庚

    8、女，40+，OHCA，送亞東

    9、張女，10+，OHCA，土城長庚（急救後恢復生命徵象）

    10、劉女，10+，亞東

    11、李男，10+，昏迷，送恩主公

    12、林女，10+，土城長庚

    13、吳男，50+，清醒，土城長庚

    14、女，10+，恩主公（自行就醫）

    15、女，10+，恩主公（自行就醫）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播