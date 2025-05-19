三峽汽車暴衝撞學童傷者名單公布！侯友宜指示啟動關懷機制
新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，市長侯友宜趕往醫院探視傷者。（新北市政府提供）
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區北大國小旁路口今天下午發生重大車禍，已知造成15人受傷，其中4人命危，市長侯友宜第一時間指示相關局處及區公所啟動關懷機制，事故原因警方現正調查釐清中。
侯友宜稍早已趕往亞東、恩主公及土城長庚3家醫院探視，也拜託醫療團隊全力救治傷者。
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根據消防局最新統計資料，這場車禍共造成15人受傷，其中包含3名大人（1人OHCA）、學生12人（3人OHCA），其中1名送往土城長庚醫院的學生傷勢嚴重，原本送醫時沒有呼吸心跳，經急救後恢復生命徵象。
傷勢與送醫情形如下：
1、佘男，70+，昏迷，送亞東
2、吳女，10+，OHCA，送恩主公
3、陳女，10+，清醒，送亞東
4、劉女，10+，OHCA，送恩主公
5、李男，10+，送土城長庚
6、女，10+，土城長庚
7、廖女，40+，土城長庚
8、女，40+，OHCA，送亞東
9、張女，10+，OHCA，土城長庚（急救後恢復生命徵象）
10、劉女，10+，亞東
11、李男，10+，昏迷，送恩主公
12、林女，10+，土城長庚
13、吳男，50+，清醒，土城長庚
14、女，10+，恩主公（自行就醫）
15、女，10+，恩主公（自行就醫）