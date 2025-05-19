台中警打擊投資詐騙 帥警反串飆股老師影片網瘋傳

為了提醒民眾不要誤信投資詐騙，烏日分局警察賴威廷客串演出飆股老師「張庭阪」。（烏日分局提供）

2025/05/19 17:56

〔記者陳建志／台中報導〕詐騙案件中以投資詐騙最多，損失金額更是驚人，台中市政府警察局以飆股老師「張庭阪」（漲停板）教導投資股票賺大錢的劇情，提高民眾的反詐意識，並由烏日分局同仁賴威廷客串演出，以貼近市民大眾活潑逗趣與輕鬆詼諧的手法拍攝創意影片，近日在網路流傳，大大發揮宣傳效益。

烏日分局表示，詐騙花招日新月異，投資詐騙更是五花八門，唯有具備識詐能力，才能避免淪為受詐騙羔羊。警察局小編大搞創意企劃，將最常見詐騙手法「假投資」拍的很另類。其中飆股老師的名字張庭阪就是漲停板，大玩諧音梗，結合投資股票元素拍攝反詐騙短影音，讓觀眾會心一笑，藉此提高民眾警覺，降低受騙風險。

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烏日分局指出，假投資詐騙不僅案件數最多，損失金額更是驚人，顯見詐騙集團利用民眾貪圖高報酬的心理，成功騙取巨額財物。因此，此次拍攝的短片，從腳本發想到飆股群組情境設計，每一幕都緊密相扣，以達到吸引觀眾、傳遞反詐騙的效果。

烏日分局分局長劉雲鵬呼籲，民眾應透過合法投資管道進行投資，如有標榜「穩賺不賠、飆股、低成本高獲利」的投資，吸引加入不明投資群組，千萬不要鬼遮眼看不清是詐騙，只要有疑慮就應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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