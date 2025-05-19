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    行車糾紛阿北搶球棒往地上搥！年輕騎士澄清不是「球棒隊」

    老翁拿球棒不斷往地上用力搥，嚇壞其他路過民眾。（取材threads@liuzixiud）

    老翁拿球棒不斷往地上用力搥，嚇壞其他路過民眾。（取材threads@liuzixiud）

    2025/05/19 19:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名26歲陳姓男子，昨（18）日下午騎機車行經中壢區健行路、力行街口時，與另一名騎士72歲戴姓老翁發生行車糾紛，老翁當下竟搶走陳男車上的球棒，不斷往地上用力搥，嚇壞其他路過民眾，有網友將影片PO在社群平台引起議論。對此，中壢警分局今日表示，雙方並未發生肢體衝突、互不提告。

    此外，有網友質疑陳男「為何帶球棒出門？」「騎機車還自備球棒？治安真差」，對此陳男則秀出球具澄清，「剛去打完棒球身上還有球具。」他是真的有打棒球，自己並不是會到處滋事的「球棒隊」。

    有路過民眾將雙方衝突過程錄下分享到Threads，只見影片中的陳男騎機車載著一名女乘客，在路邊被戴姓老翁攔下，老翁一把搶走陳男車上的球棒，開始揮舞、往地板敲，路人見狀紛紛閃避；原PO說，老翁直接把人攔下來，還搶騎士車上的球棒來打地板，直接變身「舞棍阿伯」。

    中壢派出所所長周浚鋒表示，警方接獲雙方有行車糾紛，立即派員前往處理，雙方僅口角爭執，未發生肢體衝突，均表示不提告。警方呼籲，用路人應保持冷靜，理性面對交通糾紛，切勿因一時情緒衝動釀成憾事。若遇爭執，應立即撥打110報警，由警方到場協助處理，避免衝突升級，保障自身與他人安全。

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