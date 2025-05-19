三峽北大國小旁重大車禍 安全帽噴飛、撞擊瞬間畫面曝

新北三峽北大國小附近19日下午驚傳汽車衝撞事故，造成多名學童及路人受傷。（擷取自記者爆料網）

2025/05/19 18:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區今日下午4時許驚傳重大車禍，一輛由78歲老翁駕駛的自小客車不明原因在國光街、國成街口北大國小旁，衝撞多名路人及學童，造成16人輕重傷，其中4人命危，行車紀錄器更拍下驚悚瞬間。

臉書粉專「記者爆料網」稍早PO出民眾行車紀錄器影片，畫面顯示，肇事車輛先撞上一名腳踏車騎士，隨後衝入十字路口，猛力撞上多輛正在等紅燈的機車，甚至有騎士遭撞後安全帽噴飛，砸中其他人，造成現場一片混亂。

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肇事車輛一路衝到復興路撞上分隔島才停下，由於當時正值放學時間，許多學生受到波及，十字路口遍地散落書包、文具與安全帽，數名學生倒臥路中，現場民眾見狀急忙上前施以CPR，搶救受傷學童。

消防局指出，肇事駕駛為78多歲男子，目前昏迷送亞東醫院救治，至於4名OHCA傷者皆為女性，其中1名40多歲、2名10多歲，另外1名年齡不詳，分別送往恩主公、土城長庚及亞東醫院急救。至於12名傷者中有3名是男性、另外9名是女性。

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