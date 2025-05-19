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    又傳小琉球漁船台菲海域遭攔檢 船長被帶上菲國公務船幸已釋放

    昇漁豐號。（讀者提供）

    昇漁豐號。（讀者提供）

    2025/05/19 17:37

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球籍漁船「昇漁豐」號今天凌晨近1時，傳出在台菲重疊海域、巴丹島24海里之外的海域遭到菲國海警攔檢，由於時逢黑鮪魚季，在漁業界引來軒然大波，立委徐富癸獲訊後，即要求相關單位進行斡旋，所幸下午傳出原船已經釋放。

    台菲重疊海域為台灣漁民捕撈黑鮪魚的傳統漁場，以屏東東港、琉球為主的漁船，在此期間大多會前往捕撈作業，過往屢屢傳出菲律賓海警執法過當情形，甚至曾發生「廣大興號」洪姓船長在海上遭射殺身亡案件，不過，近年卻較少傳出此類事件，遑論扣留人船。

    據悉，「昇」船上載有1台籍、4印尼籍，近期就在台菲海域作業，今天凌晨0時51分行經雅米島東北東13海里處時，遭到菲國海警攔檢並在泊靠後登船檢查，隨後進一步要求陳姓船長至菲國公務船上釐清。

    不過，據船舶VMS資料，「昇」船當時位置於台菲重疊海域漁船作業南界線以內，未進入巴丹群島的24海里鄰接區，也因此今天下午約1時半左右經菲國同意原船釋放。

    立委徐富癸獲訊則是先獲海巡署及漁業署證實位置等資訊，並即要求外交部進行外交協調，目前海巡署護漁的旗津艦持續聯繫「昇」船船長，並持續監控該船船位，他說，「昇」船獲釋後現正返港，請漁船於台菲海域作業應提高警覺，也將要求海巡署加強台菲重疊海域漁船作業南界線的護漁行動。

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