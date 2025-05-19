三峽北大國小旁重大車禍收治4傷者 亞東醫院急救中

三峽北大國小發生重大車禍，有4名傷者送往亞東醫院治療。（記者賴筱桐攝）

2025/05/19 17:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區國成路與國光街口今天下午發生重大車禍，1台自小客車不明原因衝撞多名路人，已知有16人受傷，其中4人OHCA，由於事發當下正值放學時間，傳出至少有11名學童受傷。對此，新北市教育局表示，詳細情況了解中，若有最新消息將隨時公布。

據了解，有4名傷者送往亞東醫院治療，其中包含駕駛自小客車的78歲男性，在車禍後昏迷，送往亞東醫院急救；另有1名年約40歲女性，到院前沒有生命跡象；還有2名傷者為國小學童，目前傷勢狀況不明。OHCA的4人分別送往恩主公醫院、亞東醫院與土城長庚醫院。

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亞東醫院表示，目前收治4名傷者，醫療團隊正在急救中，收治的4名傷者分別是1名年約40歲女性，搶救中，待轉加護病房；另1名為70歲男性，搶救中，待轉加護病房；還有1名年約10歲女童，已做電腦斷層，預計轉加護病房；另一名10歲女童為輕微外傷，急診外科處置中。

目前已知傷者中至少有11名國小學童，同樣送往恩主公醫院、亞東醫院、土城長庚醫院治療，但傷勢狀況不明。

新北市三峽區北大國小旁今天下午發生重大車禍。（消防局提供）

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