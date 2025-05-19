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    首頁　>　社會

    三峽78歲翁疑駕車暴衝撞倒16人 「3學生+1大人」命危搶救中

    車禍現場一片凌亂，造成4人命危12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    車禍現場一片凌亂，造成4人命危12人輕重傷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 17:31

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市三峽區國光街、國成街口北大國小旁，今天下午4時許發生重大車禍。一輛自小客車不明原因衝撞多名路人，造成16人輕重傷，其中4人命危，警、消趕抵發現現場有多名學童受傷，隨即包紮並分批將患者送往醫院搶救，據了解，肇事駕駛是78歲老翁，目前昏迷也被送往醫院救治。

    消防局指出，肇事駕駛為78多歲男子，目前昏迷送亞東醫院救治，至於4名OHCA傷者皆為女性，其中1名40多歲、2名10多歲，另外1名年齡不詳，分別送往恩主公、土城長庚及亞東醫院急救。至於12名傷者有3名是男性、另外9名是女性。

    消防局目前統計資料如下：1、男，70+，昏迷，送亞東、2、女，10+，OHCA，送恩主公、3、女，10+，清醒，送亞東、4、女，10+，送亞東、5、女，10+，OHCA，送恩主公、6、男，10+，送土城長庚、7、女，10+，土城長庚、8、女，40+，土城長庚、9、女，40+，OHCA，送亞東、10、女，10+，OHCA，土城長庚、11、女，10+，亞東、12、男，10+，昏迷，送恩主公、13、女，10+，土城長庚、14、女，10+，恩主公、15、女，10+，恩主公、16、男，50+，清醒，土城長庚。

    肇事駕駛是一名78歲老翁，事故發生後昏迷，由救護車送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

    肇事駕駛是一名78歲老翁，事故發生後昏迷，由救護車送往醫院救治。（記者陸運鋒翻攝）

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