警政署三線二星高官為討債涉恐嚇、強制罪 北檢搜索住家約談

台北地檢署今偕同調查局台北市調查處共同偵辦警政署專門委員涉恐嚇、強制罪案件。（記者吳昇儒攝）

2025/05/19 17:32

〔記者吳昇儒／台北報導〕警政署一名三線二星黃姓專門委員涉嫌利用林姓女友人名義，於前年借出千萬元，卻想提前取回借款。黃員被控在餐廳與債務人溝通時，出言恐嚇對方，逼對方簽下還款本票，被害人心生畏懼向相關單位檢舉。台北地檢署今偕同調查局台北市調查處，前往黃、林二人家中搜索，並約談二人到案，另也傳喚四名相關證人到案說明。

檢調初步調查，黃姓專門委員112年中，以林姓女友人的名義，陸續出借千萬元給被害人使用，卻因故要求對方償還借款。黃員約出被害人在餐廳談判，卻口出惡言，讓對方心生畏懼，到派出所報案。警政署主動自清、自檢，報請台北地檢署偵辦。

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據悉，雙方起衝突的原因，除了提前要求被害人還款外，另還有因為利息計算發生衝突。雙方原協議只借一年，但被害人隔年想要續借時，黃員也答應對方，卻藉機拉高利率，沒想到事後還要求對方提前還款，更逼被害人簽下本票，案件應而曝光。

據了解，黃員雖為警界高官，但薪水畢竟有限，如何取得千萬款項出借？檢調也將針對該部分進行釐清。全案將朝恐嚇、強制等罪偵辦。

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