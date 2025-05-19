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    得罪人被砸？愛車後擋風玻璃全碎 原來是是砂石車倒車撞上

    張男轎車的後擋風玻璃全碎、脫離窗框。（民眾提供）

    張男轎車的後擋風玻璃全碎、脫離窗框。（民眾提供）

    2025/05/19 17:19

    〔記者許國楨／台中報導〕「還好不是被砸車，不然真是嚇死人了！」台中市北屯區張姓男子近日取車時，驚見愛車的後擋風玻璃全碎，一度以為被找麻煩惡意損毀心生不安，趕緊報警處理，所幸警方積極追查，調閱監視器畫面後，才發現原來是砂石車倒車時不慎撞上，雖虛驚一場，但砂石車司機也收到肇逃罰單。

    台中市第五分局交通分隊上週五接獲報案，東山路1段巷內有車子遭到破壞，警員吳政哲趕往處理時，張姓車主表示，稍早要取車時，驚見停在路邊轎車的後擋風玻璃全碎、脫離窗框，懷疑是有人要找自己的麻煩而砸車，不由得心生恐懼報案求助。

    然吳員仔細勘察發現，轎車車尾板金有凹陷，研判遭到其他車輛撞擊的機率很高，立即查訪附近商家及住家，經由熱心民眾提供監視器影像終於釐清，原來是一輛砂石車，在倒車過程時撞到張男轎車的「C柱」（位於車尾與車門之間的重要支撐柱），除造成整輛車劇烈晃動，也導致後方擋風玻璃破損。

    警方隨後循線通知涉案的砂石車許姓司機（64歲）到案，許男辯稱，因事故當下因為沒有看到車主，又趕著去上班，想說下班後再來找車主討論賠償事宜才沒報警，張男非常感謝吳員積極認真的追查，若沒監視器拍到事發過程，還真的以為車輛是遭人惡意毀損，另外也將向許求償損失。

    第五分局長劉其賢提醒，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，吊扣駕駛執照1個月至3個月。」民眾如不慎發生交通事故，無論損害程度大小，均應立即報警並留在現場等待處理，切勿因一時疏忽或誤解而擅離，否則恐將面臨法律責任。

    張男轎車的後擋風玻璃全碎、脫離窗框。（民眾提供）

    張男轎車的後擋風玻璃全碎、脫離窗框。（民眾提供）

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