三峽車輛疑暴衝撞倒人群16人受傷 其中4人命危急救中

新北市三峽區國成街、國光街口，今天下午4時許傳出重大車禍，現場為1台自小客車不明原因於該址衝撞多名路人，造成10餘人受傷，目前4人OHCA命危送醫。（民眾提供）

2025/05/19 17:09

首次上稿：16:43

更新時間：17:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽區國成街、國光街口，今天下午4時許傳出重大車禍，1輛TOYOTA Camry自小客車不明原因於該址疑衝撞多名路人，根據新北市消防局初步了解，這起車禍造成16人受傷，其中4人命危，緊急送醫送醫，警方、消防陸續趕往現場救援中，車禍肇因仍待調查釐清。

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新北消防局除出動，第五、第七大隊救災，義消總隊第五大隊長吳琪銘獲悉後也會同義消大隊、中隊與分隊，前往支援救災；消防、警方目前到場，將4名命危傷者送醫，其中2名命危傷者送恩主公醫院，另2名命危傷者分送土城長庚、板橋亞東醫院急救。

新北市三峽區國成街、國光街口，今天下午4時許傳出重大車禍，現場為1台自小客車不明原因於該址衝撞多名路人，造成10餘人受傷，目前4人OHCA命危送醫。（民眾提供）

新北市三峽區國成街、國光街口，今天下午4時許傳出重大車禍，現場為1台自小客車不明原因於該址衝撞多名路人，目前4人OHCA命危送醫。（民眾提供）

疑肇事車輛。（民眾提供）

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