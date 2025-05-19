施政週年記者會 法務部長鄭銘謙：以柔心關懷、以剛止惡、守護台灣

鄭銘謙強調法務部就是人民心中正義的最後一道防線。 （記者吳昇儒攝）

2025/05/19 16:32

〔記者吳昇儒／台北報導〕法務部今日舉行部長鄭銘謙施政週年記者會，分別以柔性司法、打詐成效成果為主軸，進行講述。法務部為了保護馨、更生人已與1500家醫療院所簽訂合作，並鼓勵創業；打詐部分則查獲25622名犯嫌，更跨境合作，查扣200餘億元不法所得，其中包含最大宗的詐騙集團，起訴80人。鄭銘謙強調：「法務部，就是人民心中正義的最後一道防線」。

保護司副司長林秀敏指出，法務部近一年來以「貫穿式保護」為核心、以「一路相伴」為理念，串聯更生、觀護、犯保等各面向，跨域整合，打造柔性司法。2024年與前一年同時間相比，多開發出740家協助馨生人、更生人的廠商；也與1500家醫療院所簽訂合作，組成司法醫療聯盟，只要是馨生人、更生人就醫，就可以減免掛號費，降低醫療負擔；此外，也鼓勵他們創業更生。另也簡化申請補助流程，審議從速，核發從優，及時給予關懷與補助。

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而負責打詐的台灣高等檢察署則由檢察官卓俊忠講述一年來的打詐成效，共偵破2923件詐欺集團，查扣不法所得242.23億元，查獲25662名犯嫌，另於偵查中返回不法所得的部分，則有10424件，共計20.47億元；此外也創立檢察機關扣案虛擬資產監管平台，有效查扣虛擬貨幣等資產，目前價值9億6601萬元。

卓檢察官表示，一年來也跨部會合作，偵破台人赴印尼跨境詐騙案件，並與美國合作偵破台美跨境詐欺洗錢案。

部長鄭銘謙最後也感性的說，昨日才前往金門探視因車禍下半身無法行動的徐小妹妹，看著她勉強做起來的樣子令人心疼，她的父親也為了照顧她辭去工作，不過她仍持畫筆畫出她心中的彩色人生，還說會努力站起來跑步、跳舞。雖然法務部的資源有限，但現先針對急需協助的個案加強照護，未來希望，每個人都可以得到全面的照顧。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

保護司副司長林秀敏指出，法務部近一年來以「貫穿式保護」為核心、以「一路相伴」為理念，打造柔性司法。（記者吳昇儒攝）

台灣高等檢察署檢察官卓俊忠講述一年來的打詐成效，共偵破2923件詐欺集團，查扣不法所得242.23億元（記者吳昇儒攝）

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