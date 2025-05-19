為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男臉書恐嚇24位日本政界人士 宜檢起訴求處1年以上徒刑

    宜縣張姓男子臉書恐嚇24位日本政界人士，宜蘭地檢署今天起訴並求處1年以上有期徒刑。（記者江志雄攝）

    宜縣張姓男子臉書恐嚇24位日本政界人士，宜蘭地檢署今天起訴並求處1年以上有期徒刑。（記者江志雄攝）

    2025/05/19 15:44

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕住在宜蘭縣的張姓男子，去年11月透過臉書平台，用匿名留言，連續對恐嚇24名日本政治界人士及團體，宜蘭地檢署認定張男涉及恐嚇危害安全罪，影響我國國際形象，全案今天（19日）偵結起訴，具體求處1年以上有期徒刑。

    宜蘭地檢署指出，張姓男子暱稱「荒○啓」，透過臉書社群平台，對24名日本政治人士、團體留言，「我在你的車上安放了炸彈，我會引爆它並殺死你」、「我會去你家開槍射殺你」、「我會去你家放火把你燒死」等恐嚇內容。

    此案經臉書公司（Meta）、日本警方通報後，由刑事局調查，並報請宜蘭地檢署檢察官林永指揮偵辦，專案小組清查日籍受害對象、分析涉案 IP 網路服務申裝地等相關事證，持搜索票執行搜索，查獲宜蘭縣籍張姓男子涉案，扣得作案手機1支。

    檢察官審酌被告張男利用網際網路匿名跨境連環犯罪，對24位日本政治人士、團體留言恐嚇，計犯24次恐嚇危害安全罪，引起日本警方高度重視，影響我國國際形象，對張男具體求處各次犯行均判處有期徒刑2月以上，判處應執行有期徒刑1年以上，以資懲儆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播