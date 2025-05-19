男臉書恐嚇24位日本政界人士 宜檢起訴求處1年以上徒刑

宜縣張姓男子臉書恐嚇24位日本政界人士，宜蘭地檢署今天起訴並求處1年以上有期徒刑。（記者江志雄攝）

2025/05/19 15:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕住在宜蘭縣的張姓男子，去年11月透過臉書平台，用匿名留言，連續對恐嚇24名日本政治界人士及團體，宜蘭地檢署認定張男涉及恐嚇危害安全罪，影響我國國際形象，全案今天（19日）偵結起訴，具體求處1年以上有期徒刑。

宜蘭地檢署指出，張姓男子暱稱「荒○啓」，透過臉書社群平台，對24名日本政治人士、團體留言，「我在你的車上安放了炸彈，我會引爆它並殺死你」、「我會去你家開槍射殺你」、「我會去你家放火把你燒死」等恐嚇內容。

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此案經臉書公司（Meta）、日本警方通報後，由刑事局調查，並報請宜蘭地檢署檢察官林永指揮偵辦，專案小組清查日籍受害對象、分析涉案 IP 網路服務申裝地等相關事證，持搜索票執行搜索，查獲宜蘭縣籍張姓男子涉案，扣得作案手機1支。

檢察官審酌被告張男利用網際網路匿名跨境連環犯罪，對24位日本政治人士、團體留言恐嚇，計犯24次恐嚇危害安全罪，引起日本警方高度重視，影響我國國際形象，對張男具體求處各次犯行均判處有期徒刑2月以上，判處應執行有期徒刑1年以上，以資懲儆。

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