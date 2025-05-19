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    竹市科技執法上路首季 西大、林森路口開罰6千件

    竹市警方公布首季科技執法路口違規件數，其中以西大路與林森路口的違規案件數量最多。（警方提供）

    竹市警方公布首季科技執法路口違規件數，其中以西大路與林森路口的違規案件數量最多。（警方提供）

    2025/05/19 15:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警方今天公布1到4月科技執法路口違規件數，其中以西大路與林森路口的違規案件數量最多，達6384件成為「取締王」路口。警方表示近來陸續在容易肇事路口建置科技執法設備，至今已有34處路口採科技執法取締用路人違規，希望民眾注意守法。

    警察局說明，1到4月科技執法路口共計取締3萬712件違規案件，其中以西大路與林森路口的6384最多，其次是中央路與民生路口的4094件，第三名為慈雲路與公道五路的3515件。其他較為突出的路口還包括關新路與關新北路人行道的2292件、城隍廟廣場的1310件以及新竹火車站前的1044件。

    警方表示，近來陸續在容易肇事路口建置科技執法設備，至今已有34處路口採科技執法取締用路人交通違規行為，包含違規停車、闖紅燈、違規轉彎、車輛未停讓行人及機車行駛行道等違規行為，希望降低道路事故風險。

    警方分析，這些易開罰取締路口都緊鄰市區知名商圈或景點，尖峰時刻與假日時段人潮、車輛眾多，才容易發生車未禮讓行人、闖紅燈、違規轉彎、違規停車等情況。提醒用路人應時刻遵守交通規則，養成良好且安全的用路習慣與觀念，這樣才能有效維護道路秩序，並減少交通事故的風險。

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