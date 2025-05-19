受害嫗要求判死刑！性侵魔從10歲到80歲都不放過 被判14年

台南1名陳姓男子犯下至少7起持凶器隨機傷害或性侵10歲至18歲的年輕女性與幼女，2024年陳再拿菜刀性侵逾80歲的女鄰居，高等法院台南分院依加重性侵罪判他14年徒刑。（記者王俊忠攝）

2025/05/19 15:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名陳姓男子過去先後犯下至少7起持凶器隨機傷害或性侵10歲至18歲的年輕女性與幼女，手段殘忍、無人性；2024年陳再拿菜刀性侵逾80歲的女鄰居，法院痛斥10歲至80歲女性都是陳下手對象，地方居民惶惶不安、集體遞送陳情書；受害8旬婦要求法官判他死刑，高等法院台南分院依加重性侵罪判他14年徒刑。

判決指出，陳姓男子（收押中）於2024年8月21日上午8時許，向1名80多歲女鄰居表示，他家收到該女信件、想要交給她；女鄰居信以為真、跟陳男前往，陳即在住處門口拿出菜刀、脅迫女鄰居進屋。

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女鄰居見狀抵抗，陳拿菜刀敲打鄰居老婦頭部，老婦抱住門口廊柱、不斷大喊「救命」，仍遭陳持菜刀壓制、在門口性侵得逞；陳再持刀強迫老婦進屋、脫光她衣物，在地上邊吻老婦再次性侵得逞，甚至拿手機拍下老婦被他性侵的性影像，隨後離去。後來里長發現老婦人未出現在應出席的聚會、到住處關心，赫然發現婦人遭性侵、身心受創，將她送醫並驗傷提告。

警方事後逮獲陳嫌，陳嫌供詞前後反覆不一。檢方認定陳嫌前後供述不一，是事後狡辯之詞，加上被害人衣物、身上都採驗出陳嫌的DNA，犯行事證明確，依加重強制性交罪起訴。

法官審酌陳嫌僅為滿足自己性慾，從1979年間起不斷以駕駛贓車、持水果刀、西瓜刀、鐮刀、菜刀及鐵棍等凶器，非法剝奪行動等手段，脅迫傷害10歲至18歲的年輕女性及幼女性侵並拘禁，手段殘忍、無人性。陳男至少對8位受害人（至少8個家庭）造成身體與心理難以磨滅的痛苦，素行極端不佳。

甚至，80多歲的受害老婦在檢方偵查時希望法院判陳男死刑，別再放出來害人；里長也向法院陳情說被告多次犯行，危害鄉里，造成鄉民惶惶不安，請求法官從重量刑，台南高分院駁回陳嫌上訴，依加重強制性交罪判他14年徒刑；還可上訴。

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