裝熟訂刈包還借4千元落跑 竟是通緝犯行騙

黃姓通緝犯跑到新北市永和區1間刈包店，謊稱母親是附近攤商且還是常客的弟弟，隨後下訂22顆刈包並借了4千元零用金後離去，店家因遲遲等不到黃男前來，驚覺遭詐騙報案。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/19 15:13

〔記者陸運鋒／新北報導〕遭通緝的黃姓男子昨天跑到新北市永和區1間刈包店，謊稱母親是附近攤商且還是常客的弟弟，於是下訂20多顆刈包並借了4千元零用金後離去，店家因遲遲等不到黃男前來，驚覺遭詐騙而報案，警方目前正追查黃嫌下落，不排除還有其他店家受害。

受害的刈包店老闆娘在臉書社團「我是永和人」貼文指出，該名嫌犯一開始先自稱母親在永安市場賣鹹水雞，還稱是刈包店常客的弟弟，過程中不斷假裝與母親講電話，最後下訂22顆刈包、20杯紅茶及1瓶汽水，還說母親攤位零錢不夠，於是借了4千元零用金，但之後就再也沒回來。

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永和警分局調查，44歲黃嫌因涉及詐騙案，今年4月已遭桃園地檢署發布通緝。他在昨天中午12時許，跑到新北市永和區永和路一段某刈包店，佯稱是永安市場某攤商之子，要購買刈包22顆另急需找零給客人，便向吳姓老闆娘借了4千元，且告知30分鐘後會返回拿刈包及還款。

據了解，由於黃嫌遲遲未現身，店家前往永安市場詢問攤販後，才得知並無此事，驚覺遭到詐騙而報案。警方說，目前已掌握黃嫌身分，將擴大調閱監視器追查，另不排除黃嫌以同樣手法在其他地區行騙。

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