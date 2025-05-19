女涉詐臺雅董事長50億購買愛馬仕、LV等名牌 滿屋精品明拍賣

拍賣精品中有彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。 （記者吳昇儒翻攝）

2025/05/19 15:35

〔記者吳昇儒／台北報導〕有詐欺前科的女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿涉嫌以大額便宜機票等項目，向臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億餘元。調查局今年2月在羅女家中查獲、高檔腳踏車等近億元精品，3月再搜索查扣Hermès、CHANEL及偉士牌聯名機車。台北地檢署為保障被害人權益，經羅女同意後，於明日在行政執行署士林分署舉行變價拍賣，保障被害人財產。

台北地檢署指出，今年2月偕同調查局新北市調查處偵辦羅女案件時，查扣大批以詐欺所得購買的Hermès、LV、GUCCI、DIOR、LORO PIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾；還有名錶、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品，並聲請羈押羅女等3名被告獲准。

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為了保障被害人權益，避免扣押精品價值因時間而減損，經徵得羅女同意後，於4月17日發函囑託法務部行政執行署士林分署辦理變價拍賣，將於明（20）日舉行第一次拍賣會。

拍賣精品中有市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。 （記者吳昇儒翻攝）

拍賣精品中有「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒。 （記者吳昇儒翻攝）

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