恐嚇日本24名眾議員犯嫌竟在台灣宜蘭 日本漫畫家狂粉幹的

恐嚇留言示意圖。（記者姚岳宏翻攝）

2025/05/19 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年11月日本多名眾議員接獲臉書留言，皆為要「放炸彈」、「燒死你」、「開槍射你」等恐嚇留言，日本警方查出IP位置在台灣，透過國際合作請我刑事局國際刑警科協助，警方循線逮家住宜蘭冬山鄉的43歲張姓男子，張男聲稱是為了報復一位荒井姓氏的日本漫畫家，想造成他困擾，才會以日文恐嚇當地政要，檢方上週以恐嚇罪起訴，今天台灣與日本警方同步發布破案記者會。

檢警調查，張男無業都宅在家，有多個臉書帳號，暱稱皆為荒井，被逮時稱由於對這位荒井姓氏的成人漫畫家有「特別的情緒」，想讓他出名，才以他的名義四處恐嚇。

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刑事局去年11月數次接獲臉書母公司META通報，有特定暱稱用戶，於短時間內連續留言散布炸彈、放火、槍擊等恐嚇訊息，因恐嚇目標皆針對日本政治人物及團體，刑事局著手調查、彙整相關資料，並綜合分析日本警方同時間曾通報我方的數起恐嚇案例，發現各案例手法「簽名特徵」（犯案帳號更換，仍固定使用同一暱稱）均相同，研判係同一犯嫌所為。

根據當地警方統計，關聯受害對象都是日本眾議員，計有24餘名，造成人心動盪恐慌。

經專案小組分析比對涉案IP網路服務申裝地址，個化出犯嫌據點為宜蘭縣冬山鄉某農舍，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，今年2月20日搜索該址，過程發現居住案址張嫌持用手機內，有數組涉案社群平台帳號、帳號綁定對應之電子郵件等事證，涉嫌重大，本月16日宜蘭地檢署以刑法第305條恐嚇罪起訴張嫌。

刑事局指出，本案為跨境網路連環恐嚇案件，所幸透過台、日警方情資暢通交流，方能聯手遏止是類特殊犯罪手法；刑事局呼籲，切勿自恃網路空間匿名特性而肆意散布恐嚇言論，以免因一時情緒發洩，進而觸犯相關法令，害人害己、得不償失。

假帳號頁面。（記者姚岳宏翻攝）

警方在扣案手機內發現大量假帳號。（記者姚岳宏翻攝）

涉嫌恐嚇張姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局國際刑警科偵一隊長張詔雄說明案情。（記者姚岳宏攝）

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