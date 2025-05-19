桃園男大生誆騙少女 持有逾2000張不雅照及影像被訴求刑22年

桃園市李姓男大生涉嫌以話術誆騙多名少女拍攝提供私密照及影像，檢警搜索追出他持有2000多份不雅照及影像，清查出26人受害；桃園地檢署今天偵結將李男起訴並求處22年重刑。（記者余瑞仁攝）

2025/05/19 14:58

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市去年底有少女報案指稱被人誆騙私密影像，警方獲報追出22歲李姓男大生涉案，報請桃園地檢署指揮偵辦，檢警發現李男以在網路看過少女私密影像，可以協助移除，但須再提供私密影像比對等話術向受害人騙取私密照，恐有其他人受害，今年1月20日搜索李男住處查出他持有逾2000張女性不雅照及影像，經比對共有26人受害，檢方將李男向桃園地院聲請羈押獲准，今（19）日偵結依兒童及少年性剝削條例等罪嫌起訴，並具體求刑22年。

檢警調查，22歲的李姓男大生涉嫌向1名未成年少女誆稱有看過其性影像，以「若想刪除遭外流的性影像，須再拍攝性影像供他比對才能移除」，誆騙少女拍攝並提供大量性影像，檢察官研判恐非個案，有擴大偵辦必要，傳喚被害人到庭調查後，於今年1月20日指揮中壢、桃園警分局搜索李姓男大生住處。

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檢警拘提並查扣李生持有iphone手機1支、隨身碟2顆、筆記型電腦等物，經檢視發現有多名女性的不雅照及影像共2000多個檔案，李生經檢察官複訊後向桃園地院聲押禁見獲准，檢警事後清查出有26名少女受害，自2021年至今年初受李男以話術誆騙而提供不雅照及影像。

檢方說，檢察官隨後採團隊訊問方式，由檢察官直接訊問被害人具結，減少被害人重複陳述，降低性影像不斷遭人轉傳的痛苦及外流風險；檢方同時安排台灣展翅協會派員至桃園地檢署駐點，依兒童及少年性剝削防制條例相關規定，由被害人於偵查中向檢察官聲請重製檢警扣案的被害人性影像後，於現場直接轉交台灣展翅協會專人收取，進行「兒少性影像轉碼比對移除計畫」及「StopNCII計畫」，比對移除被害人遭散布的性影像，共協助25名被害人，同時由桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心協助轉介為外轄被害人提供後續輔導服務，讓被害人減少來回奔波及受二度傷害。

檢方偵查終結，認為李男涉犯修正前兒童及少年性剝削防制條例以詐術使少年製造性影像、製造少年性影像、以他法供人觀覽少年性影像、無正當理由持有少年性影像，刑法詐欺得利及個人資料保護法非法蒐集個人資料等罪嫌，今日偵結起訴，並以李男以誆騙手法讓數名少女陷於恐慌，再利用其求助無門心態，誆詐對方拍攝提供性影像，多名被害人因此恐懼擔憂，時時刻刻懷疑恐有更多人看見自己的難堪畫面，造成受害人極大的傷害及陰影，向法院具體求處22年徒刑，並請法官持續羈押被告。

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