民眾黨擬修法推動法庭直播 女法官協會憂心：變全民公審、隱私遭侵害

針對民眾黨立委擬修法推動重大矚目案件實施法庭直播，中華民國女法官協會憂心將變全民公審、隱私遭侵害，呼籲應審慎評估，以保障基本人權、維持審判公正。圖為司法院。（資料照）

2025/05/19 15:04

〔記者楊國文／台北報導〕針對民眾黨立委等人擬推動重大矚目案件法庭直播，將提出法院織法部份條文修正草案一事，中華民國女法官協會表示憂心，今發表聲明指出，在未經審慎評佑下，若輕率實施法庭直播，恐使個案面臨「全民公審」、隱私遭侵害的地步，對此重要修法，應透過公聽會等方式廣納意見，以保障人權。

中華民國女法官協會今發表聲請指出，早在2017年司法改革國是會議中，有人提出重大矚目案件實施法庭直播的倡議，當時女法官協會即曾表達，在未經審慎評估之下，輕率實施的話，將使法院與個案訴訟參與人以及整個社會，面臨個案被「肉搜」及隱私的侵害、「全民公審」的謬誤與罪惡、社會治安的重大衝擊，以及真實發現的妨礙。

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女法官協會表示，目前我國審理案件，原則均係於公開法庭進行，除依法經權衡保障相關權益，例外不予公開外，均已於公開法庭行之，且於不公開進行的狀況下，仍得允許無妨礙的人旁聽。

而且，國民法官法自2023年1月1日正式施行，讓民眾實際參與重大刑案的審理，對提升司法透明與強化社會信任已有相當助益，除了使審判過程更為公開外，更建立起司法與人民之間直接對話管道。

女法官協會認為，事實審（一、二審法院）法庭直播事涉層面甚廣，如證人證述的真實性、被告訴訟權保障、社會輿論對審判獨立的潛在干擾等問題，皆須審慎面對；若未配套完整，可能對審判公正性、程序公平與司法尊嚴造成重大影響。

因此，女法官協會再度懇切呼籲並重申，針對此一攸關基本人權的重要修法，應透過專家座談、公聽會及跨界協商廣納多元意見，審慎評估實施的時機與範圍，確保任何改革措施都能在保障基本人權、維持審判公正與司法信賴的基礎上，穩健推進。

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