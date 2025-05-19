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    首頁　>　社會

    台中男朝友人經營夾娃娃機店開槍洩憤 警隔天逮人送辦

    楊姓男子持空氣槍朝夾娃娃機台射擊，造成機台玻璃破裂。（記者陳建志翻攝）

    楊姓男子持空氣槍朝夾娃娃機台射擊，造成機台玻璃破裂。（記者陳建志翻攝）

    2025/05/19 14:50

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名楊姓男子（36歲），因不滿之前向同為楊姓的友人（50歲）購買藍芽鏡頭不能使用，且反映後也未獲回應，17日凌晨5點多，開車到楊男經營的夾娃娃機店，從車上持空氣槍朝店內射擊，造成機台玻璃破裂後離去，楊男發現後向警方報案，員警調閱監視器鎖定犯嫌逮捕，依恐嚇與毀損罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

    36歲楊姓男子，17日清晨5點多，駕車停在霧峰一家夾娃娃機店前，持空氣槍朝店內射擊，造成兩台機台的強化玻璃破裂後揚長而去，50歲楊姓台主前來巡視後發現，當天傍晚向霧峰分局報案。

    員警獲報後立刻調閱監視器，發現當天清晨5點45分左右，1輛自小客車停在夾娃娃機店前，打開車窗玻璃後，從車上朝店內連續射擊數槍，之後開車離開，經擴大調閱監視器，鎖定涉案車子的車號，查出楊男涉案，經埋伏5個多小時，18日晚間逮捕楊男，並起獲空氣槍一把、彈匣及瓦斯瓶各一。

    楊男落網後供稱，因之前曾向楊姓台主購買藍芽鏡頭卻不能使用，跟他反映後也不理不睬，因不爽才會開槍洩憤，警方鑑識人員經鑑定，該把空氣手槍並無殺傷力，訊後依恐嚇與毀損罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

    楊姓男子持空氣槍朝夾娃娃機台射擊，造成機台玻璃破裂，警方逮捕楊男起獲空氣槍。（記者陳建志翻攝）

    楊姓男子持空氣槍朝夾娃娃機台射擊，造成機台玻璃破裂，警方逮捕楊男起獲空氣槍。（記者陳建志翻攝）

    警方獲報不到1天就逮捕楊男 （中），依恐嚇與毀損罪嫌移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    警方獲報不到1天就逮捕楊男 （中），依恐嚇與毀損罪嫌移送法辦。（記者陳建志翻攝）

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