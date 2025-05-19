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    酒醉外籍男對男老師襲臀 北市警調監視器追身分

    該名外籍男子涉嫌拍打兼課男老師臀部後，騎腳踏車離去。（記者陸運鋒翻攝）

    該名外籍男子涉嫌拍打兼課男老師臀部後，騎腳踏車離去。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/19 14:29

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市一名兼職課後國小男老師，昨天上健身房運動完後，突然遭到一名外籍男子拍打臀部，雖當下喝斥，但對方仍騎腳踏車逃逸，男老師事後到警所提出性騷擾申訴，警方已調閱周邊監視器，將盡速釐清外籍男身分並通知到案說明。

    被害男老師在社群Threads貼文指出，昨天在全聯文山興隆店門口牽腳踏車時，在沒有防備下，被一位喝醉的外籍男子隨機攻擊臀部，隨即上前理論並告知已經違法，但對方表示對他有意思，而就在報警時，外籍男隨即騎腳踏車逃走。

    文山警二分局今表示，被害人昨天下午5時報案指出，在興隆路一段健身房前騎樓，遭一名陌生外籍男子徒手觸摸臀部，騷擾行為已對其造成不適，而報案人曾試圖制止並要求對方留在現場，但外籍男仍騎腳踏車離去。

    警方說，當事人晚間提出性騷擾申訴，已依規定受理，並將針對案發地點及附近周遭調閱監視器影像，目前已鎖定特定行為人，將盡速通知到案說明。警方指出，若通知外籍男到案製作筆錄後，若是公務人員的話，會將調查報告書送交該機關單位調查，若是一般民眾的話，將送交台北市社會局審議後裁罰。

    警方呼籲，民眾如遭遇類似情事，請即刻撥打110或前往鄰近派出所報案，以利即時調查處理。

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