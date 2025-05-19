省錢變破財！台中3男大生酒後騎ibike 挨罰超沮喪：早知道搭小黃

3名男大生酒後騎ibike不穩被攔下。（警方提供）

2025/05/19 14:40

〔記者許國楨／台中報導〕省了車錢，多了罰單！台中市3名男大生近日到夜店狂歡，酒後為省計程車費，臨時決定改騎iBike回家，未料途中就因騎車搖晃被警方攔下，經檢測3人酒精濃度全數超標開罰，每人面臨最高2400元罰鍰，合計恐罰7200元，遠遠超出搭車費用，3人當場傻眼直呼：「早知道就搭小黃！實在划不來」。

台中市第四分局今天指出，這起「省小錢賠大錢」的案例發生在南屯區，3人當晚在夜店開心暢飲調酒，清醒時甚至還互相提醒千萬不能酒駕，原本打算搭計程車回租住處，然而結帳時見荷包縮水感到心痛，改變主意提議用腳力取代車資較昂貴的小黃，臨時決定改租借ibike，以為「省錢又環保」。

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沒想到才剛騎沒多久，就因騎車不穩被大墩派出所巡邏員警發現攔查，警方見3人疑似酒後騎車，立即進行酒測，結果全數超標，警方當場告知：「騎腳踏車也屬『慢車』，酒後騎乘一樣違法。」3人一臉錯愕，頻頻強調不知道單車也算酒駕，最後每人仍被開罰1200至2400元罰鍰。

而3人原本只想省個車錢，殊不知腳踏車酒駕也違法，反而要掏出最高總計7200元罰金，直呼「省錢不成反破財，太不划算了！」第四分局長陳祥麟表示，不論是機車、汽車或是腳踏車，只要酒後騎乘皆屬違法，呼籲民眾酒後應選擇合法且安全的交通方式返家，如計程車、代駕或請親友接送，千萬不要因一時貪圖方便或省錢而觸法得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

3人酒精濃度全數超標開罰，每人面臨最高2400元罰鍰。（警方提供）

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