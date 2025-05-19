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    宜蘭路口車禍一車衝進農田 網諷「咻一下就到『田中』了」

    車禍發生後，黑色轎車（左邊紅圈）失控衝入農田裡，白色轎車（右邊紅圈）彈到路旁。（警方提供）

    車禍發生後，黑色轎車（左邊紅圈）失控衝入農田裡，白色轎車（右邊紅圈）彈到路旁。（警方提供）

    2025/05/19 13:32

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉美和路二段與美和路二段146巷路口，沒有交通號誌，2輛轎車開到此處時疑似未煞車發生碰撞，其中一輛黑色轎車失控衝入路旁農田裡，造成4人受傷送醫。畫面曝光後引發熱議，網友留言，「咻一下就到『田中』了」。

    羅東警分局今天（19日）指出，昨天下午2點多，66歲黃姓民眾開著白色轎車搭載2名乘客，沿著冬山鄉美和路二段146巷由東往西方向直行，另一輛黑色轎車則由30歲李姓民眾駕駛，沿著美和路二段從北往南行駛，2車行經事故路口時碰撞，黑色轎車衝進路旁農田，白色轎車彈到路旁車體受損。

    車禍發生後，2車駕駛及2名乘客共4人受傷就醫，所幸均無生命危險，駕駛經過酒測無酒精反應，排除酒後肇事，肇事原因尚待釐清。事發時，其他車輛行車紀錄器拍下碰撞畫面PO上網，網友回應，「咻一下就到『田中』了」、「空曠沒死角都能撞在一起，嘆為觀止」、「這就是在睹對方會踩剎車，結果雙輸了」。

    警方提醒駕駛人開車行經路口時減速慢行，並注意前方狀況，行駛支道車輛要停讓幹道車先行，幹道車也應注意路況，羅東警分局將持續加強執法，確保行車安全。

    發生碰撞的白色轎車車體受損。（警方提供）

    發生碰撞的白色轎車車體受損。（警方提供）

    宜蘭冬山一處路口發生2車碰撞，其中一輛黑色轎車衝入路旁農田，網友留言，「咻一下就到『田中』了」。（警方提供）

    宜蘭冬山一處路口發生2車碰撞，其中一輛黑色轎車衝入路旁農田，網友留言，「咻一下就到『田中』了」。（警方提供）

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